Christian Gálvez se pone romántico y Almudena Cid corta por lo sano

En Telecinco ha vuelto a triunfar el amor, y esta vez de la mano de dos presentadores. Christian Gálvez y Patricia Pardo se convertían en los protagonistas del fin de semana por excelencia después de que en Socialité se hiciera público su romance. Desde ese momento, ninguno de los dos ha querido ocultar su amor, pregonando a los cuatro vientos la ilusión que tienen al haber dado comienzo a una nueva relación sentimental en común.

La primera en pronunciarse acerca de la noticia fue Patricia. La presentadora hizo su primera aparición pública después de lo sucedido en El Programa de Ana Rosa, programa en el que sus compañeros no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle sobre lo sucedido. Pese a que en un primer momento ella quiso actuar con total naturalidad y como si nada hubiese pasado, Miquel Valls conectó con ella y fue tajante: “Te he visto mucho en la tele este fin de semana. ¿Estás enamorada?”, decía el reportero. Por su parte, Pardo respondió que estaba “feliz e ilusionada”. Unas palabras con las que dejaba entrever que todos los rumores eran ciertos y que está muy contenta de haber vuelto a confiar en el amor tras haberse separado el pasado mes de enero.

Aunque Christian no se había pronunciado aún sobre el tema, fue el pasado lunes día 28 también cuando hizo pública una imagen de lo más reveladora. A través de su Instagram, Gálvez compartió una fotografía de una rosa con un pie de foto cargado de romanticismo: “Pasiño a pasiño faise o camiño. Son rosas, florecerán”, escribió el presentador. Un gesto muy cariñoso que no pasaron por alto sus seguidores, llenando el feed del de Móstoles de comentarios con corazones. Pero especialmente llamaba la atención la reacción de Patricia, que no dudó en responder a su actual pareja para confirmar la relación: “Pois camiñemos”, dijo, acompañando la frase con una rosa.

En cuestión de instantes, las reacciones de ambos llegaron a todos los rincones del país, incluida Almudena Cid. Después de diez años de matrimonio, la exgimnasta y el presentador tomaban caminos separados. Una ruptura totalmente inesperada en el panorama nacional, dado que ambos habían formado uno de los tándem más consolidados dentro de nuestras fronteras. Aunque la de Vitoria no quiso dar más detalles sobre cómo se encontraba tras el divorcio, en sus distintas apariciones públicas demostró que no estaba pasando por su mejor momento. Algo que se ha confirmado después de que Christian subiera la comentada imagen, ya que su ex ha dejado de seguirle sin pensarlo dos veces. Todo apunta a que la actriz no habría terminado de superar esta separación, motivo por el que ha preferido poner tierra de por medio con Gálvez, más aún que sabe a ciencia cierta que no hay opción de retorno en su relación. De hecho, poco le ha importado al presentador que su ex fuera una de sus seguidoras, ya que en cuanto ha tenido oportunidad ha mostrado haber dado portazo a su pasado para entablar un futuro con una persona con la que tiene muchas cosas en común.