Patricia Pardo se ha visto ubicada en el foco de actualidad tras conocerse su relación sentimental con Christian Gálvez, un romance anunciado y posteriormente confirmado por Socialité, del que ninguno de los protagonistas ha querido hablar con detalle.

Ya resultó extraño que cuando el programa de los fines de semana de Telecinco les contactó para contrastar la información, ninguno de los dos desmintiese nada. Agradecieron el gesto de comentarles la noticia con anterioridad a su aparición en pantalla y mostraron sus intenciones de no querer pronunciarse al respecto, pero lo cierto es que ni el presentador ni la periodista quisieron dejar claro si se trataba de una información falsa, o veraz. Muchos se tomaron esta reacción como una confirmación, pero no ha sido hasta este lunes cuando la información ha sido validada por uno de los protagonistas de la historia.

Patricia Pardo ha rehuido de la prensa durante todo este finde semana, pero lo cierto es que este lunes ya no ha tenido escapatoria. La presentadora ha acudido, como cada semana, a su puesto de trabajo. Dispuesta a cumplir con sus obligaciones laborales, se ha puesto al mando de El programa de Ana Rosa y lo ha hecho con total naturalidad y como si nada hubiese pasado. Sin embargo, ella se mostraba expectante a lo que pudiese acontecer. Sabía que por de una u otra manera le iban a formular la tan esperada pregunta y esta llegaba de la mano de su compañero, Miquel Valls.

El reportero conectó con Pardo por motivos de actualidad y este quiso aprovechar la conexión para intentar dar respuesta a todo tipo de dudas: “Te he visto mucho en la tele este fin de semana. ¿Estás enamorada? Le dijo el reportero, a lo que Pardo respondió: “Estoy feliz e ilusionada”. Unas palabras que, lejos de dar lugar a todo tipo de interpretaciones, confirman lo que para muchos ha sido toda una sorpresa.

Miquel recogía su confesión para hacerle saber lo bien que le está sentando esta nueva etapa de su vida, al menos físicamente: “Te veo muy guapa hoy… Te brillan mucho los ojos ¿no?” bromeaba el reportero. La periodista enseguida se dio cuenta de que las palabras de su compañero estaban servidas a modo de venganza después de que ella le preguntase por su supuesto romance con David Valldeperas. Así, declaró entre risas: “Miquel me la tenía que devolver”.

Sea como fuere, todo apunta a que Patricia y Christian están juntos y felizmente enamorados, o al menos así lo ha dado a entender la conductora de El programa de Ana Rosa con semejante respuesta. Sin embargo, parece que no está por la labor de hacer de su noviazgo con la cara visible de Alta tensión algo público, mediático y cargado de polémica. De no ser así, esta hubiese aceptado la invitación de Joaquín Prat de formar parte del club social de este lunes. La gallega ha agradecido la propuesta, pero con su tajante negativa ha dejado caro que no piensa profundizar en los detalles de su aparentemente recién empezada relación.

Cabe recordar que tanto Patricia como Christian han pasado por una ruptura. Hace escasos meses, Patricia se separó de su entonces marido y padre de sus hijas, y poco después era el expresentador de Pasapalabra quien decidía poner fin a su matrimonio con Almudena Cid tras quince años juntos. Al parecer, ambos se apoyaron mutuamente con el ánimo de superar el complicado proceso, pero lo que nadie esperaba es que este trance iba a hacer saltar la chispa entre ellos, a pesar de que la química y el buen rollo que compartían se venía viendo desde hace tiempo.