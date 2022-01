Probablemente el año pasado no acabó de la mejor manera para Almudena Cid. Días antes de dar por finalizado el 2021, el panorama nacional se quedaba en shock al darse a conocer la inesperada separación entre la exgimnasta rítmica y Christian Gálvez. Tras más de una década de matrimonio, ambos decidían poner punto y final a su relación dejando una serie de incógnitas en torno a ellos sobre el por qué.

En un intento por retomar sus respectivas vidas con total normalidad, la vitoriana acudió a la promoción de la obra de teatro en la que participa, Una historia de amor, la cual tuvo lugar durante la pasada tarde del miércoles en la capital. Como no podía ser de otra manera, todos los allí presentes no dudaron en interesarse por su estado de ánimo y por cómo se encontraba tras su ruptura. Una serie de cuestiones a las que Almudena respondió haciendo gala del respeto que existe entre ella y la que fuera su pareja y relacionándolo con este último proyecto: “Estoy bien, estoy agradecida. Tengo un equipo de compañeros maravilloso. Estoy rodeada de gente maravillosa. Creo que en los momentos difíciles surgen y ocurren cosas bellas en el dolor, y creo que es en lo que me estoy fijando ahora. La vida te ofrece cosas y no te planteas si son las que más te enriquecen o las que más te hacen ver el sentido a todo y a la vida propia”, desvelaba. Y es que esta obra mucho tiene que ver con la situación en la que se encuentra Cid ahora mismo: “Hay una frase de la función que dice: ‘Simplemente dejé de estar enamorada de ti’. Es como la causa y luego pasa la función y te das cuenta que esa es la consecuencia, que el motivo es otro. Y para mí esa lectura ha sido súper reveladora, porque entendemos que se acaba el amor con motivo de un fin, y no. Los motivos vienen antes y generan esta causa”, explicaba.

En el transcurso de su papel, la exdeportista tiene que hacer frente a varios trances que han conseguido que el público e incluso ella misma adquieran cierto aprendizaje: “Hay enfermedad, hay ruptura, hay segundas oportunidades que las queremos de una forma y llegan de otra manera, es muy sanadora la función. Siempre afronto la vida y la experiencia profesional de otra manera, estoy aprendiendo de todo lo que me ocurre”, aseguraba, dejando entrever que pese a haber tenido que superar ciertos baches, a día de hoy puede presumir de estar disfrutando de una exitosa etapa profesional.

Con la mirada puesta en el futuro y en todo lo que le deparará tanto en el ámbito laboral como en el personal, Almudena se dirigía a las cámaras para pedir expresamente al 2022 que cumpla todos sus deseos: “A este año le pido seguir, caminar y estar bien como estoy”. Y es que ella misma ha confesado estar plenamente centrada en esta nueva etapa para evadirse de otros pensamientos: “Estoy centrada únicamente en esto, que me viene fenomenal. Estaré con esto por las mañanas tranquila para venir a la función tranquila y estar conmigo y cuidarme”, zanjaba.