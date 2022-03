El último movimiento con el que Christian Gálvez reafirma su nuevo romance

Christian Gálvez y Patricia Pardo ya no se esconden. Después de que Socialité diera la exclusiva de que ambos presentadores de Telecinco habían decidido comenzar una relación sentimental, los protagonistas de la noticia se dedicaron ciertas muestras de cariño tanto en televisión como en redes sociales, demostrando así que lo suyo va en serio y por buen camino.

Fue durante la tarde del pasado martes día 1 cuando las cámaras de Gtres captaron al que fuera maestro de ceremonias de Pasapalabra saliendo del domicilio de la periodista. Un gesto con el que demuestran que su relación está ya muy consolidada, y que poco les importa ya que los medios de comunicación se hagan eco de todos y cada uno de los momentos que disfrutan juntos. De hecho, podría decirse que el programa de María Patiño fue el detonante para que Christian y Patricia pudieran pasear su amor por todos los rincones de la capital.

La primera en dar el paso a nivel público fue Pardo. Su compañero en El Programa de Ana Rosa, Miquel Valls, no desaprovechó la oportunidad de preguntarle acerca de todo lo sucedido en el último fin de semana: “Te he visto mucho en la tele este fin de semana. ¿Estás enamorada? Le dijo el reportero. Por su parte, la presentadora no tuvo reparo en admitir lo que todos los allí presentes suponían: “Estoy feliz e ilusionada”. Unas palabras con las que, en cierta manera, confirmaba un romance que ha resultado ser toda una sorpresa dentro de las fronteras españolas.

Por su parte, Gálvez recogió el guante de su ahora novia a través de Instagram. El presentador sacó su lado más romántico para hacer pública una imagen de una rosa en la que etiquetó a Patricia junto a una dedicatoria cargada de sentimientos: “Pasiño a pasiño faise o camiño. Son rosas, florecerán”, escribía en la publicación, que no pasó desapercibida para Pardo: “Pos camiñemos”, respondía ella. En cuestión de instantes, la instantánea pasó a ser viral en Instagram, llegando a las otras partes de este romance: los respectivos ex.

Pese a que Almudena Cid había hablado de Christian con especial cariño pese a la ruptura, la exgimnasta no dudó en dar un paso al frente y dejar de seguir a su exmarido. Una manera con la que evita enterarse de primera mano cómo es su día a día, más aún ahora que parece haber rehecho su vida después de haber puesto fin a su matrimonio el pasado mes de diciembre, separándose así uno de los tándem más consolidados a nivel nacional. Por otro lado, el ex de Patricia, Fran Márquez, también se pronunciaba a través de sus redes sociales, demostrando que él también ha pasado página y que se alegra de la felicidad de su ex: “Con la V: Todos tenemos una, dura un suspiro y tenemos derecho a hacer con ella lo que consideremos que nos haga más felices! Suele ser más tranquila y satisfactoria cuando te alegras de la felicidad de los demás #decorazón”, escribía, haciendo también un guiño (o zasca) a la nueva pareja de Pardo.