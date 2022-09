El alentador mensaje de Patricia Pardo y Joaquín Prat sobre la vuelta de Ana Rosa Quintana al plató

Aunque todo apuntaba a que Ana Rosa Quintana volvería al plató del que es maestra de ceremonias con motivo del aterrizaje de la nueva temporada, lo cierto es que su reaparición tendrá que esperar. Durante esta misma mañana, El Programa de Ana Rosa ha vuelto a la parrilla de Telecinco, cogiendo como tradicionalmente el relevo a El Programa del Verano con Joaquín Prat y Patricia Pardo, de nuevo, como grandes protagonistas. Un arranque que ha estado marcado por la ausencia de la presentadora, a quien los dos han querido dedicar unas bonitas palabras que no han pasado desapercibidas para la audiencia.

En primer lugar, ha sido el también presentador de Ya es mediodía quien ha querido tomar la palabra para transmitir a los espectadores el deseo de que vuelva muy pronto su compañera: “Aunque hoy arrancamos la temporada 19, falta poco para que la capitana esté aquí, dentro de poco ella volverá a este plató”, comenzaba explicando el nacido en Dinamarca, para después entrar en más detalles de lo más emotivos: “Qué te voy a decir Ana. Ya queda menos, aquí te esperamos, lo hacemos como podemos y aquí te esperamos”, señalaba, para después dar comienzo a una nueva temporada, concretamente la número 19, que promete ser tan exitosa como las anteriores.

Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, la nueva novia de Christian Gálvez también ha querido deshacerse en elogios con Ana Rosa con un caluroso mensaje de agradecimiento: “No sabes lo mucho que te quiere este equipo y sobre todo el público, no podemos ofrecerles nuestra mejor versión porque ella no está aquí, pero lo haremos lo mejor que podamos”, comentaba, haciendo además también referencia a un detalle, que no es otro que la costumbre de Quintana por vestir de blanco cuando una nueva etapa de su programa da el pistoletazo de salida.

Aunque por el momento parece que habrá que esperar para ver a la madrileña en primera línea de el espacio de las mañanas de Telecinco, lo cierto es que parece que esa situación cada vez está más cerca de suceder. De esta manera, por fin se pondría fin al retiro temporal de la presentadora a consecuencia del cáncer que padece y que ya está en la recta final de su recuperación. Fue durante el pasado mes de noviembre, cuando la maestra de ceremonias acaparaba toda la atención de la audiencia al confesar que tenía cáncer de mama y que había optado por sumergirse plenamente en su cura, razón por la que permanecería, durante un tiempo indefinido, ausente de su puesto de trabajo habitual. Una noticia que caía como un jarro de agua fría a sus compañeros, que no dudaron en desear todo lo mejor a la conocida periodista en esta nueva etapa, mientras que tampoco podían evitar emocionarse.

En su última reaparición, Ana Rosa expresó su gran deseo de volver a su programa cuando estuviera recuperada, para retomar así su rutina con normalidad. Algo que está a punto de suceder, y que mientras tanto, mantiene a todos los espectadores en vilo.