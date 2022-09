Agustín Etienne ha vuelto a saltar a la palestra mediática. Dos años después de su polémica separación de Arancha de Benito, el representante ocupa los titulares de nuevo por una nueva andanza sentimental cuando menos inesperada con Olga Moreno. Un romance que no ha sido confirmado ni desmentido por ninguna de las dos partes, pero que hace bueno el popular dicho de que el roce hace el cariño. Y es que es él quién se ocupa de la gestión de la carrera televisiva de la exmujer de Antonio David Flores.

La ganadora de Supervivientes 2021 se separó de su marido y padre de su hija hace casi un año. Durante todo este tiempo no se le ha relacionado con ningún hombre y ella se ha mostrado tan hermética en su vida privada como esquiva con la prensa. Sin embargo, ahora se le atribuye un romance con su representante, su hombre de confianza y con quien podría estar compartiendo mucho más que su carrera.

Así lo ha afirmado el programa Ya es verano, en boca del paparazzi Sergio Garrido, quien no daba el nombre de la persona de la que se había enamorado Olga Moreno. El fotógrafo se limitaba a decir que coincidió con ella en la boda de unos amigos en común y que ella misma se lo confirmó de viva voz, pero que le pidió que por favor no lo hiciera público: «Ella está súper feliz. Me dijo que estaba ilusionada. Era la una y media de la madrugada, me enseñó una foto y me dijo ‘mira, una ilusión», desvelaba.

La pista sobre Agustín Etienne se ponía cuando empezaron a tirar del hilo que le une con la exmujer de Antonio David: «Es un hombre guapo que pisa mucho Telecinco (detrás de las cámaras) y que todos en el plató conocen. Es un hombre que acompaña mucho a Olga Moreno, tanto cuando viene a televisión como cuando no». Fue entonces cuando el periodista Aurelio Manzano tiró de la manta y dio el nombre del representante, una información que Garrido validó después.

Desde hace años que Agustín accedió a gestionar el perfil televisivo de Olga Moreno, convirtiéndose en su mejor consejero, sobre todo cuando rompió con el ex Guardia Civil (también representado por él) y durante su visita a los platós de Mediaset. De ser cierto su romance podría haber pasado también a ocupar una parte importante de su vida, en el plano más personal. Ambos compartían una bonita y sólida amistad, que se hacía extensible también hacia la figura de otra representada de prestigio, Rocío Flores.

Agustín Etienne vino al mundo en Argentina pero lleva viviendo en España desde hace más de 20 años. Saltó a la fama como la mano derecha de Belén Esteban, pero antes de dar el salto a su profesión actual había trabajado como camarero. Su primer contacto con la fama lo tuvo de la mano de Toño Sanchís, quien le sugirió formar parte de su agencia de representación. Juntos formaron un tándem que parecía idílico pero que saltó por los aires a raíz del conflicto legal que la princesa del pueblo tuvo con su exmanager. Etienne se posicionó del lado de la de San Blas. Transcurrido un periodo de tiempo, Belén decidió romper con él y gestionar su carrera en solitario.

En el plano más íntimo, la relación sentimental más conocida de Agustín Etienne tuvo lugar con Arancha de Benito, que se prolongó durante seis años. En 2019 anunciaron su ruptura.