Olga Moreno romperá su silencio con Ana Rosa Quintana

Olga Moreno va a alzar la voz después de meses de silencio. Será este próximo lunes 17 de octubre en El Programa de Ana Rosa. La presentadora será la encargada de entrevistar a una de las mujeres más buscadas durante los últimos meses. Son muchos los temas candentes que hay encima de la mesa y que atañen directamente a la modista por lo que la expectación es máxima. Para Ana Rosa Quintana es la segunda gran entrevista, en el plano social, en tan solo una semana, después de que el pasado lunes tuviera como invitado a José Ortega Cano.

Unos minutos antes de dar a conocer el nombre de la entrevistada era Joaquín Prat el que cebaba a la audiencia al asegurar que habían conseguido cerrar la presencia en plató de una persona muy conocida y que está de rabiosa actualidad. Después, correspondía a Patricia Pardo anunciar el nombre de Olga Moreno a bombo y platillo.

Olga Moreno lleva siendo la persona más buscada por varios motivos. En las últimas semana ha sido así a raíz de salir a la luz la relación sentimental que mantiene con su representante, Agustín Etienne. Tras muchos rumores fue ella misma quien confirmó esta importante novedad en su vida en las páginas de la revista Semana: «He encontrado a un hombre que me hace feliz”, dijo mientras dejaba claro que apenas llevan unas pocas semanas juntos. “Agustín se ha convertido en una persona muy importante en mi vida”, confesó. “Lo conozco desde hace años y tengo que decir que es un diez. No hay nadie que pueda hablar mal de él porque es un profesional como la copa de un pino. Y, personalmente lo he conocido más porque me ha ayudado mucho a superar esta etapa de mi vida. Ha sido una persona fundamental en este proceso que he vivido y se ha convertido en un pilar para mí. Me encanta cómo es, me encanta su forma de ser y me encanta su forma de tratarme».

Otro asunto delicado que Olga Moreno podrá abordar largo y tendido con Ana Rosa Quintana será el de en qué momento está su relación con Rocío Flores. La primera ha sido siempre una madre para la nieta de Rocío Jurado, pero -primero-su separación de su padre y -segundo- el inicio de un romance con quien también es su representante ha puesto su buena sintonía en tela de juicio. Tanto es así que se ha publicado que la joven ha optado por cortar por lo sano con el que fuera su mánager tanto en lo personal como en lo profesional, borrándolo de redes sociales.

La ex de Antonio David Flores también tendrá ocasión de hablar acerca de cómo están las cosas con el padre de su hija y, si quisiera, opinar del apasionado romance que vive con Marta Riesco, excolaboradora de El Programa de Ana Rosa. Olga Moreno tiene muchos frentes abiertos por despejar y ha llegado el momento de poner las cosas en su sitio.