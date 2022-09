Olga Moreno confirma su relación con Agustín Etienne: “Me hace feliz”

Desde hace semanas los rumores sobre un posible noviazgo entre Olga Moreno y su representante, Agustín Etienne, no han parado de sonar. Sin embargo, ninguna de las partes protagonistas de esta historia se pronunciaba al respecto. Ha sido este miércoles 28 de septiembre cuando la ganadora de Supervivientes ha dado un paso al frente y ha revelado lo ilusionada que está después de haber encontrado el amor de nuevo.

Lejos de guardarse para ella misma sus sentimientos, Olga ha concedido una exclusiva en la que ha indicado lo feliz que está en esta nueva etapa de su vida. “He encontrado a un hombre que me hace feliz”, ha revelado, dejando claro en todo momento que este romance ha comenzado hace poco y no hace meses como se había dicho. “Agustín se ha convertido en una persona muy importante en mi vida”, ha revelado. “Lo conozco desde hace años y tengo que decir que es un diez. No hay nadie que pueda hablar mal de él porque es un profesional como la copa de un pino. Y, personalmente lo he conocido más porque me ha ayudado mucho a superar esta etapa de mi vida. Ha sido una persona fundamental en este proceso que he vivido y se ha convertido en un pilar para mí. Me encanta cómo es, me encanta su forma de ser y me encanta su forma de tratarme”, ha confesado.

Ha sido en la revista Semana donde Olga Moreno se ha sincerado por completo después de permanecer en un segundo plano desde que se anunció su ruptura con el padre de su hija. Además, ha indicado que mantiene una buena relación con él. “Nos llevamos bien, gracias a Dios, y no hemos movido nada”, ha indicado haciendo referencia a su divorcio.

Sobre cómo se encuentra, Olga ha dicho que “estoy muchísimo mejor. Incluso yo misma me veo mejor físicamente porque he cogido varios kilos y se me nota. ¡Hasta la gente me ve por la calle y me dice que tengo otro semblante en la cara!”, ha indicado. Además, ha confesado que “todo pasa. Todo llega”. “Lo que pasó, ya pasó, se queda en un segundo plano y hoy me gusta lo que tengo, me gusta lo que estoy viviendo. Me toca ser feliz. Me he dado cuenta de que todo pasa y todo llega y llegó un momento en el que me vi realmente mal y eso no podía seguir así. Me veía y no salía, que no disfrutaba de nada y yo, que me tengo por una mujer fuerte, me dije: ‘Olga hasta aquí”, ha añadido.

Mientras Olga Moreno se encuentra inmersa en una nueva relación justo un año después de romper con Antonio David Flores, el ex marido de Rocío Carrasco continúa su avanzada historia de amor con la periodista Marta Riesco.