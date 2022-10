El último y definitivo golpe de Rocío Flores a Agustín Etienne y Olga Moreno

La relación entre Agustín Etienne y Olga Moreno es un tema que parece incomodar considerablemente a Rocío Flores. Y es que, aunque la joven aún no se ha pronunciado al respecto sobre su opinión del nuevo romance mediático, lo cierto es que ha llevado a cabo una serie de movimientos con los dos protagonistas en cuestión que apuntan a que su historia de amor no le habría sentado especialmente bien.

Ha sido hace escasas horas cuando ha podido saberse que, en medio de la celebración de su 26 cumpleaños, la hija de Antonio David Flores ha optado por cortar por lo sano con el que fuera su representante tanto en lo personal como en lo profesional. Y es que, aunque hasta ahora habían formado un tándem laboral que parecía ir viento en popa, lo cierto es que los últimos movimientos amorosos de Agustín con la ex de su progenitor no habrían terminado de convencer a la influencer, razón por la que ya no forma parte de la lista de representados del argentino. Tanto es así, que a día de hoy Rocío no sigue a Etienne en sus redes sociales y ha borrado de éstas todo rastro de la que fue su agencia hasta hace escasos días, poniendo punto final a un vínculo laboral que parece haberse roto en mil pedazos.

Como no podía ser de otra manera, cuando esta misma mañana las cámaras de Gtres se han topado con la hija de Rocío Carrasco, no han dudado en preguntar sobre su situación actual tanto con Agustín como con Olga Moreno. Algo a lo que la joven no ha querido responder, dejando claro que “no va a decir nada” respecto al tema, y manteniendo una hermeticidad que ya es bastante común en ella.

De la misma manera, los reporteros se han encontrado también en Málaga a Olga Moreno, haciendo la pregunta sobre si su conexión con Rocío Flores se ha visto desgastada a raíz de su noviazgo con Agustín Etienne. Y aunque la ganadora de Supervivientes no ha querido hacer declaraciones al respecto, ha sonreído en todo momento dejando entrever que se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida y siendo totalmente ajena a lo que puedan opinar los demás sobre si su historia de amor no es tan real como ella y su novio aseguran.

Sea como fuere, lo que sí parece ser cierto es que poco o nada queda de la amistad que un día unió fuertemente a Rocío Flores y a Olga Moreno. La hija del ex guardia civil siempre se refería a la diseñadora como si fuera su propia madre, aunque ahora una serie de movimientos llevados a cabo por Olga habrían dinamitado por completo la buena relación que tenían. Todo empezaba cuando Moreno ofrecía una entrevista exclusiva en Lecturas en la que aclaraba todos los detalles sobre su ruptura con Antonio David, algo que no gustaba a Rocío y así se lo hacía saber al no ser conocedora del reportaje que iba a publicarse.