Rocío Flores, giro de 180º en tiempo récord: de su físico a su adiós televisivo

Rocío Flores se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. Si bien años atrás se mantenía en un segundo plano en todo a lo relacionado con los medios de comunicación, su vida dio un giro de 180 grados cuando se convirtió en la defensora de su padre, Antonio David Flores, en Gran Hermano VIP. Ese fue su gran salto televisivo, aunque no su momento de mayor auge. Eso lo logró con el paso del tiempo, ya que, gracias a colocarse en primera plana mediática, se hizo un hueco en Supervivientes 2020. Reality en el que llegó hasta el final del concurso y donde coincidió con Ana María Aldón, con quien protagonizó algún que otro enfrentamiento.

El espacio de Jorge Javier Vázquez fue el origen de su cambio físico, ya que al perder peso debido a las condiciones en las que tenía que estar en el conocido concurso de superviviencia, los meses posteriores, cuando regresó a España se mantuvo. Inclusive, Rocío compartió los diferentes tratamientos estéticos a los que se sometió. Entre ellos, la técnica de microblading, para aportar más profundidad y expresión a su mirada. Asimismo, se ha inyectado ácido hialurónico en los labios.

“Lo que me he hecho ha sido ponerme una gotita de ácido (refiriéndose al ácido hialurónico) porque tengo el hueso muy pronunciado. Entonces me lo he puesto para que se ponga la nariz completamente recta”, explicó en sus stories de Instagram. «Me he puesto un poquito de ácido en los labios que hacía como año y pico que no me los hacía. El labio me molesta un poquito, pero tampoco duele», añadió. Por otro lado, la nieta de Rocío Jurado, también se ha sometido a tratamientos para lucir una piel radiante y vitaminada. En alguna ocasión ha optado por la maderoterapia, que entre sus efectos se logran drenar la piel y, lo mejor de todo es que se pueden hacer en cualquier parte del cuerpo.

Su adiós televisivo

El vínculo que mantenía con El programa de Ana Rosa llegó a su fin. Tanto Rocío como la productora llegaron a un acuerdo para que la joven continuará en el espacio de Telecinco. Se habló de pretensiones contractuales demasiado elevadas por parte de la televisiva. De esta manera, Rocío Flores habría mantenido tensas conversaciones con el programa del que formó parte hace unos meses, pero tal y como indicó la revista Lecturas, no llegaron a buen puerto. Paso definitivo con el que sentenció su andadura en este programa, al menos por ahora.

Actualmente, la hija del ex guardia civil se encuentra volcada con sus redes sociales, donde reúne ya casi el millón de seguidores. La influencer comparte publicidad de las marcas con las que firma su correspondiente contrato y se mantiene alejada del foco mediático, ya que no se presta a hacer declaraciones sobre su vida personal.