Olga Moreno reacciona al romance de Antonio David y Marta Riesco: «No sabíamos nada ni Rocío ni yo»

La de Rocío Flores era sin duda, hasta hace unas horas, la reaparición televisiva más esperada después de que se conociera el romance entre Antonio David Flores y la periodista Marta Riesco, publicado en exclusiva por la revista Lecturas. Sin embargo pocos podían esperar que en el momento más intenso de la intervención de la hija de Rocío Carrasco, Olga Moreno hiciera acto de presencia para apoyar sin condición a la joven. Vestida de negro, con los ojos rojos y a punto de llorar, Rocío acudía a su cita semanal con el programa de Ana Rosa y confirmaba no encontrarse en su mejor momento y a pesar de comenzar su discurso diciendo que no iba a opinar acerca de lo sucedido y que no sabía nada acerca de la relación de su padre y su amiga, como se había dicho, sí lanzó un deseo para su familia que trasladó a la audiencia del espacio en el que colabora: “Deseo el menor sufrimiento para todas las personas implicadas, de la primera a la última”. La joven enmudecía ante la pregunta de Joaquín: “Tras conocer todo esto, ¿quién es la primera persona en la que piensas?” y seguidamente rompía a llorar mientras el resto de colaboradores trataban de animarla en medio del vendaval mediático.

Una tensión que crecía por momentos cuando el conductor del programa daba paso a una inesperada llamada: “Buenos días Olga Moreno”. En un speech en el que no se le ha interrumpido en un solo segundo Olga manifestaba: “Solo quiero entrar para decirle a Rocío que no se preocupe, que todo va a estar bien. Se lo he dicho en persona y creo que se merece que se lo diga públicamente porque han machacado públicamente a Rocío y no se lo merece, de verdad os lo digo. No voy a hablar de mí ni de su padre, no voy a hablar de nada. Llevo 22 años con ella. Que las dos sabemos lo que ha pasado. Ella sabe lo que ha sufrido. Lo sabemos ella, el padre, David y yo. Os lo digo de corazón os lo digo de verdad, Nunca he mentido, nunca he engañado. Esa niña no se merece lo que le están diciendo. Tiene que seguir para adelante, tiene 25 años y tiene que mantenerse al margen. Ella no sabía nada, no lo sabía”.

Consciente del dolor de Rocío en directo , Olga añadía: “Quiero darle un beso muy grande y decirle que no se preocupe por nada, que te amo, que estés tranquila, que todo esto pasa y que somos una familia. Sé que está afectada. Por eso he hablado con ella anoche, he hablado esta mañana y hablo todos los días con ella. Estoy pendiente de ella porque no se lo merece. Quien la conoce que sepa que no se merece esto porque tiene un corazón muy grande”.

El momento más importante de su llamada llegaba al desvelar que ni ella ni la hija de su ex conocían la existencia de esta relación: “No hacen falta palabras. Ella y yo sabemos lo que hemos vivido y lo tenemos muy claro. He entrado porque sé que lo está pasando muy mal. Cuando esto pasó le pedí que no hablara de mi por quitarle esta presión, para que no se preocupe por nada. Quiero que estés bien, que nosotros vamos a estar bien. Esto nos ha cogido de sorpresa y ya está. Rocío no sabía nada, lo prometo, ni ella ni yo”. A lo que Rocío añadía : “Otra cosa es lo que yo pueda pensar o intuir”, dejando tras de su comentario un nuevo interrogante.