Olga Moreno y Antonio David Flores podrían haberse dado una segunda oportunidad tan solo unas semanas después de liquidar su matrimonio. Esos son los fuertes rumores que circulan últimamente por su entorno. Ninguno de los dos se ha querido pronunciar al respecto. Ambos continúan con su día a uno. Uno con su apasionado proyecto en YouTube y otra rodeada de seres queridos.

Ahora ha sido el turno de la ganadora de Supervivientes 2021, quien ha reaparecido por partida doble este fin de semana. Primero lo hizo en compañía de la familia y de unas buenas amigas para disfrutar de un agradable plan de ocio. Pero después se ha dejado ver con una compañía que no por convencional deja de ser sorprendente.

Era este pasado lunes 6 de diciembre por la mañana cuando se la veía junto a David Flores recogiendo a su pequeña Lola y metiendo todo el equipaje en el maletero para regresar de vuelta a Málaga. La empresaria no quiso responder a los rumores de reconciliación con Antonio David y tampoco si en estos días había podido desconectar y relajarse. Se mostró muy pendiente de David y de Lola a los que les dijo que se metiesen en el interior del vehículo. Una vez dentro y antes de ponerse rumbo a casa tan solo se despidió con un «hasta luego, cariño», demostrando su amabilidad con los medios, así como su deseo de guardar silencio en todo este asunto familiar.

Si bien su actitud es la de mostrarse hermética ante los rumores de reconciliación, el hecho de que siga dejándose ver con David Flores es bastante revelador. Tanto él como su hermana Rocío están tremendamente unidos a Olga Moreno, tal y como han dejado claro en varias ocasiones. La separación de sus padres ha sido un palo para ellos pero no están dispuestos a elegir entre uno u otro.

Rocío Flores no ha querido intervenir públicamente para valorar la separación de su padre con la andaluza, pero sí que durante una colaboración en El Programa de Ana Rosa dejó entrever que había sido un mazazo, si bien ellos continúan siendo una familia: «No me tengo que pronunciar no soy la protagonista. Las cosas en casa, están. Ante todo somos una familia independientemente de lo que pase en un matrimonio (…) Mi hermano está. Llevamos un año muy mal. Llevo un año dando la cara. Mucha presión y emoción acumulada. Tengo 25 años y ellos 45. Llevan 20 años juntos. No tengo una varita mágica…».

El diario La Razón publicó que la separación de Olga Moreno y Antonio David tan solo habría sido un pequeño bache en la pareja, y que podrían haberse dado una segunda oportunidad, siendo la andaluza quien “tras reflexionar un poco, habría dado un voto de confianza al padre de su hija». De momento, ambos hacen vidas por separado pero junto a personas comunes para ellos. Olga, por cierto, luce un auténtico tipazo con su estilo tan particular.