Nuevo miércoles y eso no puede significar otra cosa que día de pura información en la crónica social. Las revistas llegan al kiosco con lo último en actualidad del corazón. Esta semana, los protagonistas indiscutibles no son otros que Antonio David Flores y Marta Riesco. Su relación sigue consolidándose pasito a pasito y el último avance no es baladí. Ya viven juntos. Y así lo demuestran las imágenes a las que ha tenido acceso la revista Lecturas.

Una noticia de impacto la que ocupa la portada de la publicación catalana. El exmarido de Rocío Carrasco se ha instalado en la casa que la periodista de El Programa de Ana Rosa tiene en el norte de Madrid. Por su parte, Olga Moreno se ha quedado junto a David Flores. Además, se tratan otros temas como unas sorprendes declaraciones de David Bustamante asegurando que «Cuando Miguel Torres y Paula Echevarría quieran, les cocino algo, encantado». Buena sintonía.

El otro gran tema de actualidad lo lleva en su primera página Diez Minutos. Gustavo González y María Lapiedra se han casado por lo civil. Después de año manteniendo una relación sentimental salpicada por la polémica, el fotógrafo y la excolaboradora dan un importante paso. Entre otros asuntos que trata la revista están la preocupación por el estado de Isabel Pantoja; Eva y Cayetano disfrutan de su hijo y Letizia estrena piercing.

La revista Hola! le otorga todo el protagonismo a una de sus musas: Georgina Rodríguez. La publicación aprovecha la llegada de su 28 cumpleaños y el inminente lanzamiento de su reality Soy Georgina en Netflix, con un posado que mezcla lo costumbrista y el glamour. La novia de Cristiano Ronaldo abre las puertas de su vida desde el próximo 27 de enero para hablar de su vida junto al astro del fútbol y de su embarazo de mellizos. Por otro lado, Kate Middleton, radiante en un posado de reina por su 40º cumpleaños, y los enigmas de Carolina de Mónaco al cumplir 65 años.

El repaso a las revistas acaba con Semana. La revista no lleva en portada a Antonio David Flores y Marta Riesco pero sí a otra compañera de la reportera en Telecinco: Paz Padilla. La gaditana se muestra muy preocupada por su futuro televisivo. Según la revista, «está siendo cuestionada por sus propios compañeros, por sus jefes y también por la audiencia, que pide su despido tras sus últimas polémicas». También dejan un apartado a la guerra entre María Patiño y Rocío Flores o el delicado estado de salud de Isabel Pantoja.