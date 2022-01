Marta Riesco y Rocío Flores, cara a cara en directo

Todos buscan a Marta Riesco y Marta Riesco ha reaparecido. Ha sido en El Programa de Ana Rosa, donde trabaja de lunes a viernes. Tan solo ha hecho falta un día para poder ver su rostro sin mascarilla. Se ha sentado en el sofá del Club Social como una contertulia más para debatir sobre los temas más candentes en el papel cuché. A escasos metros de ella se encontraba sentada Rocío Flores. Una coincidencia que ambas han motivado que se produzca. ¿Cómo ha ido el primer encuentro entre la novia y la hija de Antonio David Flores tras la confirmación de su relación?

Con actitud nerviosa y ojos vidriosos, Marta Riesco irrumpía en el plató para mantener una de sus conversaciones más sinceras con Joaquín Prat: «Me ha costado mucho esfuerzo estar aquí. El corazón no manda, si me dejase llevar por otra cosa no habría llegado hasta aquí y son cosas que pasan, no quiero tener miedo y el tiempo dirá quiénes estamos equivocados y quiénes no», comenzaba explicando mirando a cámara. La periodista continuó su discurso con total seguridad: «Quiero agradecer a mis compañeros el respeto que han mostrado y a los colaboradores, y simplemente decir a toda la gente que soy una mujer que ahora mismo quiero que me defina mi trabajo y no con quién estoy. Sé quien es Antonio David Flores, pero quiero seguir intentándolo, no quiero ir a un reality ni conceder una entrevista, nunca lo he hecho y nunca lo haré», declaraba con contundencia.

Por si fuera poco, Riesco no ha tenido reparo en admitir que está enamorada de Antonio David, pero no ha querido desvelar cuándo surgió ese sentimiento exactamente, aunque sí ha aclarado que todo comenzó cuando el exguardia civil ya había roto su matrimonio. Aún así, ha confesado que siempre le ha parecido «atractivo e interesante», pero no siempre coincide «lo que siente con lo que ocurre».

Con respecto a su relación con Rocío Flores, Marta espera que todo siga tal y como hasta ahora: «Me ha conmovido ver a Rocío, pero si me preguntas a mí estoy bien, estoy feliz y tengo la suerte de que mi familia no ha juzgado lo que he sentido. (…) No tengo que esconderme, estoy para apechugar pero no voy a dar detalles de mi vida íntima porque me pertenece a mí». Además, la comunicadora se siente ajena a todo el dolor que pueda haber causado la noticia a la hija de Rocío Carrasco: «Respeto el dolor de las partes pero no soy responsable. (…) Para todo lo que me necesites estoy aquí», confesaba mirando a la hija de Antonio David.

Por su parte, Rocío Flores ha querido apaciguar la situación con unas palabras conciliadoras: «Independientemente de todo esto, respeto a Marta como periodista y como profesional. Siempre le he estado muy agradecida, porque fue de las pocas personas del medio que dio la cara por mi y sobre todo me ayudó mucho a saber gestionar todo esto. Ella lo sabe, no es nada nuevo, estaré eternamente agradecida a ella por esa parte. Tenemos una amistad, ella me respeta a mi y yo respeto a ella y a mi padre, y al final lo que importa es que todo el mundo sea feliz, prefiero no meterme en sus vidas», expresaba en el programa.

No hay que olvidar que Riesco y Flores son íntimas amigas, al menos hasta donde se sabe. La última vez que se vieron las caras en plató fue el pasado 3 de diciembre y tan solo Patricia Pardo ejercía de separación entre ellas. En ningún momento se habló nada de Antonio David ni de su separación con Olga Moreno, de quien Marta López -muy amiga- dijo que «había pasado uno de los peores días de su vida», al enterarse de que su exmarido ya convivía con su nueva novia.

La primera reacción de Marta Riesco se produjo en boca de Antonio Rossi en el mismo programa. El periodista había hablado con su compañera y se convirtió en su portavoz: «Me ha dicho que no van a negar la evidencia. Ella es una mujer soltera y él un hombre separado, pasan tiempo en casa de Marta, pero tienen que ser ellos los que cuenten la historia y no los periodistas. El periodista ha querido dejar claro que «la relación con Antonio David Flores comienza cuando él ha zanjado todo con Olga Moreno». Además, Rossi dejaba claro que Riesco le había dicho que su silencio se debía a que «no tengo miedo a hablar pero no quiero hacerlo porque no soy personaje público».

Unas horas más tarde era Antonio David Flores quien, a golpe de comunicado, daba validez a las imágenes que demostraban que estaba conviviendo con la joven periodista: «Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación».