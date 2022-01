Rocío Flores vuelve a casa. La joven ha tomado un AVE rumbo a Málaga después de estar unos días en Madrid por motivos de trabajo. El 2022 ha empezado para ella un tanto agitado con la guerra dialéctica que le enfrenta a María Patiño y Carlota Corredera. Desde que dio el paso adelante definitivo en televisión se ha acostumbrado a estar en el centro de la diana y a sofocar polémicas, algo que por el mero hecho de ser habitual no quiere decir que no le acarree un duro peaje. Ella misma lo reconoció al definir el 2021 como «el peor año de mi vida».

Entrada de lleno en el primer mes de 2022, la hija de Rocío Carrasco tiene varios proyectos de vida en marcha con los que espera vivir un año tranquilo. ¿Cómo se encuentra actualmente? Ella misma responde ante las cámaras en plena estación de Atocha. Si bien se mostró bastante discreta, pues tuvo que cortar la conversación telefónica con su hermana Lola para atender a la prensa, sí que confesó su deseo de ser madre joven, aunque todavía no es el momento. Explicó que su familia se encuentra bien de salud y sus propósitos son tener amor, trabajo y principalmente salud.

Durante los primeros instantes de entrevista se vio a una Rocío Flores hermética, sobre todo al preguntarle por cómo está llevando esta situación su hermana pequeña. Quiere blindarla y alejarla de todo el ruido mediático que genera su familia. Sus primeras palabras son para decir que sus deseos para el nuevo año son «salud, amor, trabajo, pero lo principal salud». El país vive un momento sanitario complicado con la sexta ola de Covid en pleno apogeo, pero Ro no tiene que lamentar ningún caso de nadie cercano: «Pues la verdad que, de momento, nos estamos salvando todos», comenta.

Los planes de maternidad de Rocío Flores

El momento más destacado de la breve charla que tuvo con los medios en la estación fue al preguntarle por sus planes de vida con su novio. ¿Le gustaría casarse o tener hijos? Rocío suelta una enorme carcajada. Sobre si quiere ser madre joven, se muestra sincera al confesar que «sí», que «tengo ganas pero ahora mismo no lo veo». ¿Protagonizará uno de los bombazos informativos del 2022 al hacer abuelo a su padre?

Con su vuelta a casa, Rocío Flores espera descansar unos días de todo el revuelo organizado tras el fuego cruzado con las dos presentadoras de Telecinco. Rocío Flores y Gloria Camila acusaron a María Patiño de ser “poco profesional” y Carlota Corredera no dudó en sacar la cara por su compañera: «Tanto tú como Gloria Camila tenéis que respetar a las personas que trabajan en esta cadena, pido que respetéis a María Patiño y a las demás periodistas y presentadoras de la cadena que lo que hacen es su trabajo y no piensan como vosotras dos. Estáis un poquito desubicadas me parece a mí (…) se me ocurren muchas cosas que decir. Rocío, a nadie de La Fábrica de la Tele le has sentado en un banquillo. Tu denuncia ha sido archivada, has recurrido pero hay que decir la verdad a la audiencia. Está archivada», dijo la gallega mirando a cámara.