La polémica separación entre José Ortega Cano y Ana María Aldón está dando mucho de qué hablar, y no solo a nivel mediático, sino también entre los diferentes miembros de su propia familia. En el momento en el que afloraron los primeros rumores de crisis en el matrimonio, quien todavía no había dado el salto definitivo a la primera plana era sido Gema Aldón, la hija de la diseñadora, aunque esto le sirvió para empezar a ocupar un lugar destacado en los programas de televisión, siendo varias las veces en las que se ha sentado hablar, ya no solo del padre de su hermano José María, sino también de Gloria Camila.

En sus diferentes apariciones públicas, la andaluza ha recriminado a Ortega determinados comportamientos con los que no ha terminado de estar totalmente de acuerdo, y también ha cargado duramente contra la hija de Rocío Jurado, con quien ha mantenido diferentes desencuentros a raíz de conocerse el distanciamiento entre la hermana de José Fernando y Ana María.

Sin embargo, Gema no ha sido la única que se ha mostrado crítica con Ortega Cano y Gloria Camila. Rocío Carrasco también ha tenido sus palabras tanto para el diestro como para su hermana, aunque sí es cierto que con esta última ha tenido algo más de consideración al pensar que su comportamiento no se puede comparar, ni de lejos, con el del diestro.

Las dos han hablado, pero nunca lo habían hecho juntas, hasta hoy, que ha sido cuando se han encontrado por primera vez en un plató de televisión. Durante la tarde de este miércoles, la hija de la colaboradora de Fiesta ha concedido una nueva entrevista a Sálvame, sin pensar en que esa misma tarde tendría oportunidad de conocer a la hija de ‘la más grande’. Pero así ha sido. En plena recta final de su aparición pública, Adela González le ha informado de que Rocío se encontraba en plató siguiendo con mucha atención su entrevista, siendo tan solo unos minutos más tarde cuando la presentadora ha querido colocarlas a ambas en el centro del plató y ejercer de celestina realizando las presentaciones oficiales, pues esta era la primera vez que se veían en persona.

Sonrientes, algo nerviosas, pero muy simpáticas y amables la una con la otra, Gema y Rocío se han saludado con dos besos para, poco después, expresarse su apoyo mutuo. Dejando a un lado a Gloria Camila, ambas se han centrado en la figura de José Ortega Cano haciendo referencia a sus problemas y disputas con el diestro.

Gema ha confesado que ella nunca ha llegado a ser totalmente consciente de los problemas de conducta de Ortega Cano porque cuando este entró en su familia, al parecer, ya los había logrado superar. No obstante, para ella eso no es motivo suficiente como para no creerse a Rocío Carrasco, con quien no ha dudado en posicionarse públicamente: «Yo me la creo a ella totalmente. Lo que cuenta Rocío a mí me cuadra perfectamente. Yo no he vivido ese comportamiento en casa de mi madre, pero mi madre sí lo ha sufrido por parte de otras personas de fuera», ha empezado diciendo.

Aun así, Gema ha querido recalcar que ella nunca ha visto al maestro en una actitud violenta, ni mucho menos: «En ningún momento he visto un compartimiento violento hacia mi madre, en ningún momento», ha apostillado.

Por su parte, Rocío, ha querido apoyar las palabras de Gema Aldón destacando, además, la suerte que han tenido tanto ella como su madre de no haber vivido aquella época tan oscura del maestro: «Ella ha conocido a una persona completamente diferente a la que era, gracias a Dios. Creo recordar que cuando José empieza con Ana María es después del accidente y creo que ya José, gracias a Dios, ese problema, o ya no lo tiene o lo está dejando de tener», ha asegurado Rocío.

Breve, pero intenso. Así es como se podría definir este inesperado encuentro que seguro que no va a pasar inadvertido ni para el diestro, ni para Gloria Camila, ni mucho menos para Ana María.