Marta Riesco vs. Rocío Flores: cuenta atrás para la entrevista más esperada

Todas las miradas del panorama nacional probablemente estén puestas en el día de mañana, y no es para menos. Será el próximo sábado, 12 de noviembre, cuando el Palacio de Congresos de Barcelona se vista de gala para ser el escenario perfecto del Golden Nail Congress, un evento en el que se darán cita prestigiosos profesionales venideros de todo el mundo para presentar nuevas técnicas y novedosas maneras de trabajar, además de adelantar las tendencias de estilo que están por venir dentro del ámbito del nail art.

Cada vez son más las influencers que no pueden salir de casa sin tener sus uñas perfectas, sobre todo teniendo en cuenta que su principal labor es la de ser imagen de distintos actos reconocidos. Este es el caso de Rocío Flores, que no ha querido desaprovechar la oportunidad de acudir a esta cita beauty, lo que supone toda una reaparición ahora que la ex colaboradora ya no forma parte del equipo de El Programa de Ana Rosa. Han pasado ya casi dos meses desde que se dio a conocer que el espacio de las mañanas de Telecinco había optado por prescindir de los servicios de su compañera por diversos motivos, y pese a que ya es una persona completamente alejada de los medios de comunicación -al menos por ahora, no deja de tener una expectación que gira en torno a ella dada la fama de sus padres, Antonio David Flores y Rocío Carrasco. No obstante, la joven sigue firme en sus convicciones y en la idea de hacer de las redes sociales su mayor fuente de ingresos, razón por la que no podía faltar a este acto promocional por meras cuestiones de trabajo como creadora de contenido. Para ello, y teniendo en cuenta que será la presentadora de la gala, la nieta de Rocío Jurado ha querido cuidar al máximo su imagen al acudir a los mejores profesionales para retocar su manicura. De la mano de José Alcaide y Cristóbal Cervera, Rocío Flores ha sometido a sus uñas a una técnica muy natural basada en un tono de base rosado y decorada con encapsulados brillantes. Un diseño dotado de una gran creatividad y que forma parte de las tendencias más llamativas de esta temporada otoño-invierno 2022.

Más allá de la importancia que pueda tener el hecho de que la influencer se convierta en maestra de ceremonias, cabe destacar un detalle que no pasará desapercibido para todos los allí presentes. Y es que, según han desvelado fuentes de toda solvencia para LOOK, Marta Riesco también se desplazará hasta el enclave mencionado de la mano de Fiesta para llevar así a cabo un directo en plena emisión del programa. En el programa de los fines de semana de Telecinco, es muy probable que tanto Emma García como el resto de colaboradores intenten que la reportera consiga una breve entrevista con la protagonista, que no es otra que Rocío Flores, sobre todo sabiéndose el gran vínculo por el que a día de hoy permanecen unidas.

De esta manera, esta cita supondrá todo un reencuentro para la hija y la pareja del ex guardia civil, que aunque a priori han mostrado estar bastante unidas en términos amistosos, siguen marcando las distancias. En los últimos meses, ha podido verse cómo ambas han acudido juntas a eventos como el de Starlite de Marbella, aunque siempre acompañadas por Antonio David Flores, lo que demuestra que quizá sin la presencia del ex de Olga Moreno su relación no sería tan positiva. Algo muy distinto a lo que ocurría hace años atrás, cuando incluso Marta Riesco formaba parte de las celebraciones por el cumpleaños de Rocío, en las que no dudaban en abrazarse y mostrar el cariño que sienten la una por la otra. Ahora, gracias al Golden Nail Congress, podrá verse si aún queda algo de esta bonita amistad a través de un cara cara tan esperado como mediático.