Semana nueva y ni rastro de Marta Riesco en Mediaset. Tras días de rumores acerca de un posible despido que la reportera más polémica de El Programa de Ana Rosa se empeñaba en negar, los hechos han comenzado a tener más peso que las palabras y las stories. Así, la periodista ha compartido en su Instagram una imagen entrando a las oficinas de la productora Unicorn que nada tiene que ver con sus famosos posados en el baño del grupo de Fuencarral.

Lo cierto es que, aunque quisiera, a fecha de hoy Marta no puede volver a Telecinco. Tal y como ha podido saber LOOK, así se ha solicitado desde la cúpula de la cadena, desterrando sine die a la que fuera Miss Segovia que, si bien no miente al asegurar que no la han despedido, no cuenta toda la verdad en su afirmación. Riesco no era empleada directa de Mediaset, sino de la productora mencionada previamente. Dicha empresa es la encargada tanto de El programa de Ana Rosa como de Ya son las ocho, los dos formatos en los que la novia de Antonio David Flores trabajaba hasta la semana pasada. Y aunque Unicorn continúa contando con la reportera en plantilla, ha sido avisada por el grupo televisivo de que sería conveniente que su trabajadora no volviese a aparecer en ninguno de los espacios que se emiten en sus canales. Ni dentro ni fuera de cámara. ¿Es entonces un despido? Sobre el papel, no. Pero de un día para otro Marta Riesco se ha quedado sin ningún programa en el que aparecer, al menos por ahora.

Fue durante el pasado día 6 de mayo cuando este portal se puso en contacto con la periodista para conocer de primera mano qué le parecían las informaciones que apuntaban hacia una posible relegación de su puesto de trabajo. Aunque en un primer momento mostró cierto interés por todo lo que se estaba diciendo, lo cierto es que no quiso confirmar ni desmentir nada al respecto, utilizando sus redes sociales como perfecta vía de escape a la hora de asegurar que seguirá dedicándose a su oficio con total normalidad, como hasta ahora: “No me han despedido de ningún sitio (aunque muchos no hayan parado de pedirlo) y pese a las tonterías que se siguen publicando. Sigo con mi productora, donde me siento querida y valorada siempre. Y ahora más que nunca”. Algo que podría no ser del todo cierto si finalmente sale a la luz qué ocurrirá con ella, aunque por el momento esta cuestión es todo un misterio, una información que, tal y como hemos explicado, no abarca toda la verdad.

Versiones que no encajan

Pese a que Marta ha aseverado por activa y pasiva que su productora está encantada con ella, Jorge Javier Vázquez reveló en Sálvame que Unicorn le había trasladado a su periodista que no volviese si no podía probar la versión de su conversación con la hija de “la más grande”. Unas palabras que ella misma niega tajantemente, siguiendo firme en sus convicciones incluso después de que Rocío Carrasco reapareciera televisivamente para enseñar las pruebas que apuntan a que en ningún momento mantuvo una conversación telefónica con la novia de su exmarido.

Marta Riesco, en plena ‘guerra’ con Sálvame

Desde que salió a la luz su romance con Antonio David, muchas han sido las ocasiones en las que Riesco ha denunciado públicamente estar sufriendo “acoso” por parte de algunos colaboradores de Sálvame. De hecho, en una última ocasión hizo incluso un llamamiento a la Policía Nacional para que actuara al respecto: “Me están volviendo loca y estoy con un ataque muy fuerte de ansiedad. Estoy con antidepresivos desde que empezaron con el acoso hacia mí. No hay cuerpo que aguante esto”, confesaba, visiblemente dolida por todas las críticas que decía estar recibiendo. Incluso llegó a considerar como un “escarnio público” la situación que estaba viviendo y en la que cada vez hay más personas involucradas.