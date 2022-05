Marta Riesco mueve ficha en medio de la polémica con Rocío Carrasco

Marta Riesco se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. Desde que a principios de año saliera a la luz que mantenía una relación con Antonio David Flores, no ha dejado de acaparar titulares en los medios de comunicación. Ahora, se encuentra de nuevo en el ojo del huracán porque ella misma sacó a la luz que presuntamente había intercambiado presuntamente unas palabras con Rocío Carrasco en una llamada con Luis Pliego, director de Lecturas.

Primero, ella dio su versión de los hechos, asegurando que la hija de La más grande le había propuesto un proyecto musical que no era otro que el de participar en el concierto de homenaje a su madre que se celebrará el próximo 12 de mayo en Sevilla. El pasado martes, Rocío Carrasco reaparecía en televisión para dar su testimonio y, además adjuntó una prueba clave para esclarecer todo este entramado. Carrasco llevó en un pendrive un en el que había un vídeo de las cámaras de vigilancia que grabaron la escena de Pliego mientas hablaba supuestamente con Riesco. A diferencia de lo que ha contado la reportera de El programa de Ana Rosa, que asegura que Rocío participó en la charla, en la secuencia se ve a Luis completamente solo.

Ante estas últimas declaraciones, Marta Riesco no ha dudado en pronunciarse a través de sus redes sociales. Vía stories, la periodista ha respondido lo siguiente. “Solo para que lo sepáis. He pedido las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese día y de esa franja horaria al completo y no me las dan ni me las quieren enseñar”, ha comenzado diciendo antes de revelar que iba a poner este tema en manos de la justicia. “Tendré que hacerlo judicialmente”, ha indicado molesta.

Eso no es todo, porque a pesar de que no atraviesa su mejor momento anímico, tal y como ella misma ha confesado, explicando que padece ansiedad, ha dicho que va a llegar hasta el fondo de todo esto. “Por mi familia voy a luchar hasta el final”, ha expresado. También, ha querido agradecer todas las muestras de cariño recibidas en las últimas horas. “Gracias por todas las muestras de cariño. Voy a seguir trabajando con la cabeza bien alta y esperando a que la justicia, en la que yo sí creo y respeto, castigue todo lo que llevo viviendo en estas últimas horas”, se ha sincerado Marta.

Antes de finalizar esta reaparición 2.0, la comunicadora ha tirado de ironía. “Aquí está mi veto. Grabando y descansando para hacer un pedazo de reportaje como siempre”, ha terminado diciendo en una fotografía en la que se puede ver el micrófono del programa para el que trabaja. Por el momento, hay que esperar para ver si saca el famoso «as en la manga» que dice tener para tumbar la versión de Rocío Carrasco y Luis Pliego.