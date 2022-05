Rocío Carrasco ha vuelto a la carga. Después de haber intervenido públicamente en Sálvame durante el pasado día 3 de mayo con el único objetivo de responder punto por punto a las acusaciones de Marta Riesco, la hija de la más grande ha vuelto a reaparecer en el mismo plató para responder a todos aquellos rostros conocidos que se han negado a creer el testimonio con pruebas que ofreció la pasada tarde.

Pese a que la ex de Antonio David Flores creía haber dado por zanjado el tema sobre la famosa llamada entre ella, Luis Pliego y la periodista, lo cierto es que son muchas las personas que no terminan de confiar en los vídeos mostrados en el programa de las tardes de Telecinco. Así lo apuntaron varios colaboradores durante la última emisión de Ya son las ocho, en la que no parecían estar muy de acuerdo con las imágenes mostradas por Jorge Javier Vázquez y su elenco de colaboradores. Algo que éstos no han conseguido entender, invitando de nuevo a Rocío Carrasco para ver si, de una vez por todas, consigue disipar todas las dudas que giran en torno a ella y a su veracidad.

Marta López sale en defensa de Olga Moreno

A las seis de la tarde en punto, la madre de Rocío Flores entraba en el plató del programa para hablar largo y tendido sobre todos los comentarios que se han vertido sobre ella. Con paso firme y contundente, Rocío aseveraba que en todo momento ha hecho gala de su sinceridad, incluida esta situación: “Yo no digo, yo demuestro”, apuntaba. Unas palabras con las que, a priori, no ha estado muy de acuerdo Marta López, que confesaba no creer el discurso de Carrasco en su totalidad, ni todo lo que ella ha dicho desde que reapareció televisivamente el pasado año, provocando así un enfrentamiento con todos sus compañeros, que escuchaban atónitos las palabras de la exconcursante de Supervivientes contra el testimonio de la hija de Pedro Carrasco.

A medida que ha ido pasando el tiempo, Marta López no ha podido evitar volver a tomar la palabra para defender a Olga Moreno de las críticas de la exmujer de su todavía marido: “Me gustaría que la hablaras con respeto”, decía. Unas palabras que han provocado la reacción inmediata de Rocío Carrasco, que no ha dudado en responder a la colaboradora: “A mí me gustaría que se me hubiese tratado con respeto, que no se me hubiese suplantado como madre y que no se me hubiese intentado joder la vida y llevarme a un punto al que no he llegado”, señalaba, consiguiendo así el aplauso del resto del equipo.

Nuevos problemas familiares

Por si fuera poco, Rocío Carrasco estaba dispuesta a demostrar algunos de los movimientos de Antonio David por los que la relación de la colaboradora con sus hijos se dinamitó. Y es que, al parecer, el exguardia civil habría acudido a una administración pública para cambiar el padrón de su hijo de manera unilateral, algo que no está permitido: “En 2017 me veo obligada a pedir un histórico de empadronamiento de mi hijo, pero me dicen que mi hijo no está empadronado aquí. Me dice la fecha de alta y que la baja es ‘por cambio de residencia’ el 16 de marzo de 2016. ‘El ser’ con la de Málaga, ‘la pobrecita’, empadronan a mi hijo seis meses antes de mi boda sin mi consentimiento”, zanjaba, dejando boquiabiertos a todos los periodistas y colaboradores presentes.

Bombazo para Gloria Camila

Era durante la tarde de ayer cuando Jorge Javier Vázquez aseveraba que hoy miércoles saldría a la luz una información que marcaría un antes y un después en la relación de Gloria Camila con Antonio David. Algo que ha tenido lugar esta misma mañana, cuando ha salido a la luz un nuevo número de Lecturas en el que el presentador soltaba la esperadísima bomba. Y es que, al parecer, el excolaborador de Sálvame habría filtrado al equipo del programa que Ortega Cano se le insinuó en el Central Park durante un viaje a Nueva York que realizaron los dos matrimonios en 1998. Algo que el mismo padre de Rocío Flores habría contado a su entonces programa, pese a que públicamente admitió que el diestro en ningún momento había tenido ninguna actitud de ese tipo con él.

Rocío responde a Olga

Aunque son muchas las personas cercanas a Olga Moreno que están intentando eximir de culpa a la ganadora de Supervivientes, Rocío sigue firme en sus convicciones: “Una mujer que ve a su marido machacar a otra, por amor propio le dice que se acabe, pero a ella le venía bien por dinero y status social. Ella estaba encantada y se ha hecho la madre de quien no es, porque los dos son mis hijos”, sentenciaba, contando con el apoyo de Jorge Javier: “Cuando Rocío Carrasco se encuentra con su hija, las primeras palabras que le dice son tres y más tarde, también dice ‘¿Qué creías, que Olga era amiguita tuya?’”.