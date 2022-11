Antonio David Flores y Olga Moreno, inseparables en el primer aniversario de su polémica ruptura

Se cumple un año desde que Antonio David Flores diera un paso al frente para confirmar lo que venía siendo un secreto a voces. Su historia de amor con Olga Moreno llegaba a su fin. Pese a que tomaron la determinación de continuar por caminos separados, todavía siguen siendo marido y mujer 365 días después. Fue en El programa de Ana Rosa donde hizo unas declaraciones en directo que le volvieron a colocar en el ojo del huracán.

“Si querían hacer daño, lo han conseguido. Si querían romper un matrimonio, lo han conseguido, pero no van a destruir una familia”, comenzó diciendo visiblemente afectado por la situación. El ex guardia civil aprovechó aquella intervención para recriminar que se «ha señalado con la letra escarlata a una persona, una compañera, periodista sin ningún tipo de prueba diciendo que ha sido el detonante de mi separación lo cual es absolutamente falso. Se ha hecho tantísimo daño…»

Después, salió a la luz que Antonio David había rehecho su vida con Marta Riesco mientras Olga Moreno continuaba su vida en solitario. Sin embargo, a finales del mes de septiembre, Olga admitió que estaba de nuevo ilusionada con Agustín Etienne. “He encontrado a un hombre que me hace feliz”, dijo en la revista Semana. “Agustín se ha convertido en una persona muy importante en mi vida”, añadió. “Lo conozco desde hace años y tengo que decir que es un diez. No hay nadie que pueda hablar mal de él porque es un profesional como la copa de un pino. Y, personalmente lo he conocido más porque me ha ayudado mucho a superar esta etapa de mi vida. Ha sido una persona fundamental en este proceso que he vivido y se ha convertido en un pilar para mí. Me encanta cómo es, me encanta su forma de ser y me encanta su forma de tratarme”, explicó.

Pese a que Antonio David y Olga ya han dejado atrás la historia de amor que crearon juntos, lo cierto es que siguen estando unidos por la hija que tienen en común. Pero no solo eso, porque la empresaria sigue manteniendo un vínculo de lo más cercano con David Flores, hijo de Rocío Carrasco y el ex concursante de Gran Hermano VIP. “Mi relación con Antonio David es cordial… La verdad es que no nos vemos, porque tenemos a la niña una semana cada uno. Tenemos custodia compartida, y la semana que tengo yo a Lola también tengo a David, porque ellos dos siempre están juntos”, contó Olga en El programa de Ana Rosa en una entrevista con Ana Rosa Quintana.

«Lo peor de la ruptura fue contárselo a nuestra hija… Yo no quería salir, ni arreglarme, ni quería nada, pero llegó un día en que me levanté y me dije a mí misma que no me merecía estar así, y empecé a salir y a entrar, aunque sin ganas, y a vivir… Yo he estado muy enamorada de mi marido hasta el día que sale publicada la revista», dijo también Olga Moreno sobre cómo tuvo que anunciar a su hija la ruptura con su padre.