Muy esperado era el testimonio de Rocío Flores después de la extensa entrevista que Olga Moreno dio en El Programa de Ana Rosa. En dicha charla, la todavía mujer de Antonio David Flores reconocía que la relación con la joven no pasa por su mejor momento y que tienen pendiente solucionar sus diferencias. Asimismo, desveló que ésta estaba enfadada a raíz de la salida a la luz de la relación sentimental de Olga Moreno con Agustín Etienne, quien hasta entonces ejercía de representante de Rocío. Un lío importante con muchas aristas que pulir todavía.

Unas horas después de la comparecencia pública de la empresaria andaluza, las cámaras de los medios de comunicación han querido recoger la reacción de Rocío Flores. Pero no lo han conseguido. La hija de Rocío Carrasco se ha negado a valorar las palabras de Olga. No obstante, la anécdota fue el tremendo susto que se llevó al ver aparecer a la prensa al lado de su coche, justo cuando estaba a punto de introducirlo en un parking. Su cara lo decía todo, en el vídeo que encabeza esta noticia.

Es conveniente recordar cómo habló Olga Moreno del estado que pasa su relación con la hija de su todavía marido: «Ahora mismo la relación con Rocío Flores no se encuentra en el mejor momento y está enfadada, pero no es la primera vez. Hablaremos y lo arreglaremos como pasa en todas las familias porque hay cariño, hay amor».

Rocío se sentía traicionada por Olga Moreno por supuestamente haberse enterado tarde del romance de Olga con Etienne: «Ella se enteró dos semanas antes de mi entrevista en la revista. Se ha enterado antes que mi hija, que mi familia y que mis amigas. Eso fue lo único que me pidió Agustín. No se ha enterado por la prensa. Yo la llamé, no me lo cogió y la puse un mensaje», dijo Moreno.

Rocío Flores y su (no) vuelta a la tele

Rocío prefiere permanecer en silencio y no comentar nada que tenga que ver con su familia. Se muestra discreta y completamente alejada de los medios de comunicación. De hecho, algo de lo que se está hablando mucho es de su ausencia en El programa de Ana Rosa, donde hasta verano colaboraba en el Club Social. Olga Moreno se atrevió a decirle a Ana Rosa que esperaba ver a la joven de vuelta pronto, pero la presentadora se mostró tibia: «Todavía no me han contado mucho, la verdad. Sé que, como todo, hay que llegar a acuerdos y todavía no se ha llegado. Está un poco en el aire».

Este martes, ha sido Joaquín Prat el que se ha pronunciado sobre el conflicto entre Olga Moreno y Rocío Flores: «Olga se muestra conciliadora, amable y comprensiva, pero lo que no puede evitar Olga es que pensemos que Rocío Flores tiene un carácter difícil (…) Una mujer adulta con su vida hecha y sus proyectos, ¿le molesta que Olga rehaga su vida con una persona tan cerca a ella?», ha expresado.