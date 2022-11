Ana María Aldón y Ortega Cano dan el paso definitivo en su divorcio

El 2023 se presenta como un año repleto de nuevas oportunidades para Ana María Aldón. Después de haber afrontado una crisis matrimonial irreparable con Ortega Cano, la colaboradora de Fiesta parece estar cada vez más cerca de obtener el divorcio. Así mismo lo confirmaba ella durante su última intervención en el programa de los fines de semana de Telecinco, dejando entrever que, tanto ella como el diestro, han conseguido zanjar los inconvenientes para finalmente llevar a cabo este proceso.

Con su testimonio, la diseñadora ha desvelado que “el acuerdo está firmado” y que, tanto ella como el padre del pequeño José María han estado frente al notario para aclarar todos los puntos que pudiera haber en conflicto y llegar a un pacto por el bienestar de su hijo. De esta manera, se confirma que la separación entre Aldón y Ortega Cano es una realidad que está a punto de llevarse a cabo, razón por la que quizá ambos puedan empezar el Año Nuevo dando pistoletazo de salida a una nueva vida por separado para dejar atrás una historia de amor de una década de duración.

Sin más dilación, Ana María ha querido buscar una casa que se adapte a sus necesidades de su nueva etapa como soltera. Algo que ha conseguido con creces, estando a punto de mudarse a un chalet con tres habitaciones, dos baños, un amplio salón y un jardín en el que disfrutar del buen tiempo propio de la capital. Una opción que, por si fuera poco, está muy cerca del colegio de su hijo, evitando así que ir a clase se convierta en una odisea para el pequeño José María, y provocando que se adapte a su nueva rutina con la mayor brevedad posible.

No obstante, este movimiento no parece gustar en absoluto a los nuevos vecinos de la colaboradora. Tanto es así, que muchos de ellos no han dudado en expresar su malestar frente a las cámaras de Telecinco, señalando que “no tienen necesidad de tener las cámaras aquí todos los días”. Unas palabras que parecen haber dolido a Ana María, que no ha tenido reparo en responder a sus nuevos allegados: “Cuando me conozcáis, vuestra opinión sobre mí va a cambiar”, zanjaba, muy segura de sí misma y con el objetivo de mostrar una nueva versión que nada tenga que ver con los rumores que han girado en torno a ella tanto en televisión como dentro del universo 2.0.

Para poco o para nada ha servido el testimonio de Ortega Cano frente a Ana Rosa Quintana. Era durante el pasado mes de octubre cuando el torero ofrecía una entrevista a la presentadora con motivo de la vuelta de esta a la televisión en la que aclaraba que sigue queriendo a su todavía esposa. Tanto es así, que incluso estaba dispuesto a ir “a por la niña” con ella, aunque lo cierto es que la diseñadora no parece estar dispuesta a dar continuidad a esta historia.