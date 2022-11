Nueva dificultad en el proceso de separación de José Ortega Cano y Ana María Aldón. Cuando parecía que el divorcio de la pareja era inminente y que las cosas entre ambos avanzaban de manera positiva, parece que la situación entre la diseñadora y el torero se ha complicado.

Según ha explicado la periodista Paloma García-Pelayo en El programa de Ana Rosa, la pareja tenía la intención de llevar a cabo su separación de mutuo acuerdo, con un abogado común, sin embargo, en los últimos días, un miembro de la familia muy directo -cuya identidad no ha trascendido- está poniendo en cuestión algunos de los puntos del acuerdo entre la diseñadora y el torero, en un momento en el que la situación parecía estar a punto de concretarse.

Al parecer, en la última reunión con el abogado, estaba todo ya arreglado ya que lo único que se tenía que determinar era lo relativo a los gastos del hijo de la pareja. Sin embargo, ha habido un alto en las negociaciones por los requerimientos de un familiar muy cercano a José Ortega Cano. Esto ha provocado que el divorcio todavía no se haya firmado. La última reunión fue hace ya dos semanas.

Tal como ha recalcado la periodista, esta persona ha puesto sobre la mesa un tema que tiene que ver con el ámbito económico. Se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que José Ortega Cano se haga cargo de parte de los gastos de la nueva vida de Ana María Aldón, algo que ella misma ha negado categóricamente. Es más, ha insistido en que en ningún caso va a ser así: «No me va a dar nada, yo no pido nada. No me va a pagar ningún alquiler. Tengo dos manos y dos pies y me buscaré la vida como he hecho siempre», dijo de manera muy tajante hace unos días en una intervención en el programa Fiesta. Una cuestión diferente es lo que tiene que ver con el hijo que la pareja tiene en común y que, al tratarse de una custodia compartida, ambos asumen los gastos relativos a su educación y crianza.

Paloma García-Pelayo ha vuelto a insistir en que José Ortega Cano no va a pagar la casa en la que se va a instalar Ana María Aldón de la que, por cierto, no han trascendido por ahora más detalles. La diseñadora está intentando ser discreta con este tema y no ha dicho nada más que se encuentra en un radio de 20 kilómetros de su actual residencia y que está pendiente de cerrar algunos trámites para instalarse allí. Por el momento no se sabe cómo este escollo podría afectar a la buena relación que, hasta ahora, mantiene la pareja, a la que es habitual ver junta en compañía de su hijo.