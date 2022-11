Fin de semana de celebraciones para Ana María Aldón. La colaboradora ha soplado las velas con motivo de su 45º cumpleaños, que tuvo lugar el pasado sábado. La andaluza lo festejó trabajando ya que tenía que cumplir su compromiso con Fiesta, el programa con el que colabora. El espacio le puso un vídeo en el que se veía cómo habían sido sus últimos meses, marcados por su alejamiento de José Ortega Cano y su posterior divorcio. Aunque la gran sorpresa era contactar con el diestro para que mandara un mensaje a su exmujer en directo. Sin embargo, no accedió a esta petición por no considerarlo oportuno.

El arranque de semana de la colaboradora televisiva ha sido como el de cualquier otro, sin faltar a su clase de pilates. Ana María ha encontrado en esta práctica deportiva un oasis en el que evadirse y, de paso, ejercitar su cuerpo para mantener su estilizada figura a los 45. Este lunes la hemos visto en sus quehaceres diarios, vestida con un look muy sporty formado por leggins moldeadores (capaces de reducir una talla), sudadera a juego, abrigo de plumas y zapatillas deportivas blancas.

La ex de Ortega Cano salía del centro donde hace deporte hablando por su teléfono móvil. Al montarse en su coche, los reporteros quisieron saber si su exmarido se había prodigado y le preguntaron por el regalo que supuestamente podría haber recibido del viudo de Rocío Jurado. Ana María Aldón se ha montando en su coche y con gesto sonriente dejaba en el aire si Ortega Cano habría tenido o no algún detalle con la madre de su hijo, así respondía Ana María: «¿El qué…?», decía jugando al despiste. No obstante, su sonrisa picarona escondía algo detrás que no quiso compartir con la prensa.

Este cumpleaños tiene un cariz especial para ella porque es el primero que pasa como mujer soltera desde hace muchos años. Todavía se emociona cuando escucha a Ortega Cano pronunciar la palabra separación. Las lágrimas brotaron por sus ojos sin que pudiera contenerlas, demostrando el contraste de emociones que ha sentido en su aniversario.

La diseñadora no ocultó que la frialdad que mostró Ortega Cano le había dolido profundamente, pues tal y como ha confesado, es la primera vez que la palabra “divorcio” sale de la boca del torero: “Él lo tiene muy asumido, es como algo que se muere”, confesó. En el programa también dejó claro que no van a pasar la Navidad juntos puesto que el torero se quedará con el niño en Nochebuena y será ella quien lo haga el Nochevieja. “No espero que la familia de mi marido me llame o me ofrezca pasar la noche juntos, no tiene sentido. Ese día me quedaré aquí porque seguramente trabaje”, concluyó. Pronto empezará su nueva vida, en otra casa y por delante se ha marcado el reto de ser feliz. Es un buen deseo para el 2023 que ya asoma.