Ana María Aldón está viviendo un cumpleaños agridulce. Aunque es cierto que está comenzando una nueva etapa después de la tormenta a la que ha hecho frente estos meses, el divorcio de Ortega Cano no está siendo fácil para ella. Hoy, con motivo de sus 45 vueltas al sol, su equipo de Fiesta ha querido felicitarla con un emotivo vídeo repasando el resurgir de sus cenizas, una felicitación de lo más familiar y un regalo muy especial. Un día en el que la diseñadora no ha podido contener la emoción.

La emisión del programa conducido por Emma García ha comenzado en el túnel de viento de Madrid Fly, una experiencia de lo más significativa pues, como la propia cumpleañera ha confesado, ahora está empezando a volar sola. “Alucinante”, ha dicho tras volar. Minutos después, ha reaparecido en el plató de Telecinco con un gran aplauso del público, las felicitaciones de sus compañeros y al ritmo de Cumpleaños feliz de Parchís.

Sin embargo, no todo iba a ser tan bonito, pues en este día tan especial, la colaboradora también se ha acordado del que todavía sigue siendo su marido, Ortega Cano. El programa ha intentado ponerse en contacto con el diestro, recibiendo por respuesta una negativa de felicitarla de forma pública. “No lo veo bien, porque nos vamos a separar y ahora mismo no encaja”, ha sentenciado el torero. Para sorpresa de sus compañeros, Ana María ha roto en llanto y, sin poder hablar, ha dejado claro que esas palabras le han dolido profundamente, pues tal y como ha confesado, es la primera vez que la palabra “divorcio” sale de la boca del torero: “Él lo tiene muy asumido, es como algo que se muere”. Y es que, aunque han hablado largo y tendido sobre tomar caminos por separados, Ortega Cano no había pronunciado este final hasta ahora.

Un gesto con el que la diseñadora se ha dado cuenta de que su separación es ya una realidad. Además, ha recordado que es el último cumpleaños que pasa junto a él, pues pronto comenzará una nueva vida en su propia casa y lo único que les unirá será el hijo que tienen en común. Tan pronto que, incluso, ha confesado que no pasarán la Navidad juntos pues, mientras que Ortega Cano se quedará con el niño en Nochebuena, será ella quien lo haga el Nochevieja. “No espero que la familia de mi marido me llame o me ofrezca pasar la noche juntos, no tiene sentido. Ese día me quedaré aquí porque seguramente trabaje”, ha sentenciado. Sin embargo, el torero ha querido estar junto a ella en este día y, además de felicitarla en persona, le ha regalado una tarta. Un detalle que ha hecho especial ilusión a la diseñadora.

Pero el día ha continuado todavía con más emoción, pues el espacio televisivo ha conseguido ponerse en contacto con la familia de la cumpleañera, que ha entrado en directo en videollamada para cantarle el cumpleaños feliz y desearle lo mejor. Una sorpresa de lo más emotiva durante la que Ana María se ha vuelto a derrumbar pues, como ha dejado claro en más de una ocasión, para ella su familia es lo más importante de la vida. “Estoy muy orgullosa de la familia que tengo”, ha sentenciado.

Para finalizar, el equipo ha querido hacerle un regalo de lo más significativo. Y es que, al parecer, la diseñadora le habría pedido en más de una ocasión a sus compañeros un juguete sexual, por lo que han visto la oportunidad perfecta para regalárselo. Muerta de risa, la cumpleañera lo ha recibido con total ilusión y pensando en la nueva etapa en soledad que le espera a partir de ahora.