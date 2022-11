Comienza una nueva vida para Ana María Aldón. El ejemplo más claro de que, cuando se cierra una puerta, se puede abrir una ventana. Y es que, aunque han sido meses complicados en los que no solo ha tenido que hacer frente a su divorcio, sino a su salud mental también, ahora parece estar resurgiendo cual ave fénix. Un cambio de 180 grados en su vida que ha empezado por abandonar el domicilio conyugal.

Aunque todavía convive con su marido, Ortega Cano, la diseñadora ya tiene un nuevo hogar donde comenzar de cero. Un piso luminoso y dentro del radio de 20 kilómetros del colegio del pequeño que le ha costado bastante encontrar. Sin embargo, todo llega. “He encontrado lo que me puedo permitir. Y tampoco puedo sacar al niño de donde vive y meterlo en una jaula”, ha sido clara frente a las cámaras de Gtres. Pese a que se ha rumoreado con que la colaboradora de Telecinco habría tomado la decisión de permanecer en la casa del torero hasta que finalizase el curso escolar, nada más lejos de la realidad. “Yo no he dicho nada de todo el curso, eso lo han dicho los demás. Pero bueno, no te queda más que desmentir o pasar de los comentarios”, ha sentenciado.

La ganadora de la primera edición de Mediafest Night Fever ha dejado claro que la mudanza será inminente porque, aunque hay cosas aún por cambiar para adaptar la propiedad a su gusto, tiene claro que empezará el año asentada en su nueva casa “aunque no tenga colchón”, tal y como ha confesado entre risas. Y es que, después de la tormenta llega la calma y, aunque hace unos meses tocó fondo, ahora está saliendo de ese pozo. Un cambio que también ha notado su círculo más cercano, como Luis Rollán, que ahora la ve más feliz que nunca. “Yo la veo estupenda y la veo con fuerza. Lo ha pasado mal y no solo es compañera, es amiga”, se ha sincerado.

Comienza ahora un nuevo camino en el que no andará sola: “Lo principal es tener la cabeza bien y, sobre todo, tener ganas de levantarte por las mañanas, afrontar el día y empujar del carro. La cabeza es el motor del cuerpo y de tu vida”. Sin embargo, en las últimas horas, se ha especulado con un problema que habría puesto el diestro en su acuerdo de divorcio. Al parecer, cuando parecía que ambas partes habían consensuado las claves de su separación, alguien del entorno del torero no ha terminado de ver con buenos ojos esas conclusiones, lo que les habría llevado a no firmar por el momento el acuerdo. Unos rumores que Ana María ha desmentido por completo: “Lo que tengo que decir es que es su hijo, no le va a quitar de la boca el pan a su hijo. Y el niño tiene que seguir en las mismas condiciones que ahora, nada más”.

Asimismo, la colaboradora de Fiesta ha dejado claro que el divorcio se cerrará cuando llegue el momento, puesto que la prisa no está entre sus planes. “No hay cambios. Nosotros llegamos a un acuerdo el primer día y se mantiene el acuerdo”, ha sentenciado. Y es que, aunque ha explicado que entre ellos dos no hace falta un abogado, las cosas podrían cambiar. No obstante, es un tema personal del que ella no se va a pronunciar: “Yo no he hablado del acuerdo ni de los términos y voy a seguir sin hacerlo porque es un acuerdo privado y todo concierne al niño”.