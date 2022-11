Ana María Aldón detalla cómo es su nuevo hogar y da todas las claves de su divorcio

Ya es una realidad que la historia de amor de Ana María Aldón y Ortega Cano ha llegado a su fin. Lo que en un principio fueron rumores de crisis, finalmente fue confirmado por la pareja y, a día de hoy, ya está casi firmado el acuerdo de divorcio con el que parece no haber tenido problemas ninguno de los dos. Y es que, si algo ha caracterizado esta separación, eso ha sido el respeto y el cariño con el que han llevado la situación, dejando claro en todo momento que cada paso adelante es y siempre será por el bienestar de su pequeño.

Ahora, Fiesta ha revelado las claves que habrían firmado tanto el torero como la diseñadora en el divorcio para hacer efectiva esta separación de caminos. En un primer lugar, no habría pensión compensatoria, que se trata de una prestación que recibe uno de los ex cónyuges por parte del otro cuando la ruptura de la pareja crea un desequilibrio económico respecto de la situación que tenía antes de la separación o divorcio. En segundo lugar, la diseñadora se quedaría en el hogar que ha estado viviendo hasta ahora junto al torero y su hijo hasta que encontrase casa nueva. Cosa que ya ha sucedido.

“Habemus casa”, ha dicho con una sonrisa frente a Emma García y sus compañeros de plató. Después de mucha búsqueda, la diseñadora ha encontrado un lugar donde comenzar esta nueva etapa. Una casa que se encuentra, tal y como ella misma ha comunicado, dentro del radio de 20 kilómetros alrededor del colegio de su hijo y de la casa del torero. Se trata de un domicilio luminoso, no muy recargado, que tiende más a ser minimalista, donde destaca la ausencia del barroco y con un despacho para ella. “Tengo que hacer algunos trámites todavía pero sí, no tardaré mucho en irme”, ha comunicado orgullosa.

Y, en tercer lugar, pero no menos importante, la ya ex pareja habría llegado al acuerdo de que sería el diestro quien asumiese económicamente la educación del pequeño José, incluso si llegase a ocurrir que su hijo siguiese estudiando cuando él ya no viviese. Un tema en el que la colaboradora no ha querido entrar en detalles: “Sobre el niño no voy a hablar yo y espero que no lo haga más nadie”.

Esta última semana, mucho se ha hablado de una condición que habría puesto Ana María a Ortega Cano antes de firmar el divorcio. Un punto en el que estipulaba, presuntamente, que ante la llegada de familiares del torero a casa, su persona de confianza, en este caso Marina, tendría que avisar a la diseñadora para que no coincidiesen en el mismo hogar. Una condición que la propia colaboradora se ha encargado de desmentir públicamente, afirmando que se estaban diciendo muchas barbaridades sobre su acuerdo. “A mí nadie me tiene que avisar para que un familiar vaya a tu casa o a la tuya. No es mi casa, cuando alguien vaya a venir a mi casa yo no voy a pedir permiso a nadie, así que los demás tienen que tener el mismo derecho”, ha zanjado.

En cuanto a las informaciones que se han publicado de que el diestro tendría que pagar parte de la nueva compra o alquiler de Ana María, la diseñadora ha querido dejar claro que con su trabajo puede mantener a la perfección su casa, a su hijo y los caprichos que se quiera dar. “No me va a dar nada, yo no pido nada. No me va a pagar ningún alquiler. Tengo dos manos y dos pies y me buscaré la vida como he hecho siempre”, ha zanjado, recibiendo como respuesta el caluroso aplauso del público y de sus compañeros.

Aunque el acuerdo está sobre la mesa y ambas partes están conformes con lo establecido, todavía no se ha llegado a producir la firma que haría efectivas las cláusulas impuestas por ambos. Sea como fuere, la realidad es que su matrimonio ha llegado a su fin y que tanto la diseñadora como el torero se enfrentan ahora a una nueva etapa que compartirán con el hijo que tienen en común.