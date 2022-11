Ana María Aldón y José Ortega Cano han empezado una nueva etapa, unidos por su hijo, pero con vidas completamente separadas. Después de varios meses de rumores e idas y venidas, hace algunas semanas por fin se confirmaba que la pareja iba a iniciar los trámites de separación. Una ruptura amistosa en la que ambas partes tienen muy claro que lo principal es el bienestar del hijo que tienen en común. De hecho, en los últimos días se han dejado ver juntos con el pequeño, en actitud cordial y familiar. Una prueba clara de que para ellos lo más importante es su hijo.

Aunque no han trascendido muchos detalles sobre cómo va a desarrollarse el divorcio, lo que sí se sabe es que Ana María Aldón ya ha empezado a buscar casa y que cuenta con el apoyo del torero. Ella misma lo ha confirmado a los periodistas de la Agencia Gtres, con los que ha coincidido en un centro comercial en las inmediaciones de la casa que todavía comparte con el diestro. Aunque parece que su mudanza podría ser algo inminente. Ella misma, no obstante, ha dicho en alguna ocasión que no tenía ninguna prisa en marcharse.

Ana María llegaba a la zona comercial por la mañana y estacionaba a su coche en el aparcamiento. Sin embargo, la todavía esposa de José Ortega Cano lograba despistar a los periodistas y se marchaba en otro vehículo. A su vuelta para recoger el coche, varias horas después, la diseñadora ha atendido brevemente a los medios, que le han preguntado sobre cómo van los trámites de divorcio. «Yo no sé si alguien ha tenido alguna duda, pero…”, ha dicho la andaluza, que ha dejado claro que “el único acuerdo que hay es por y para el niño». Ana María Aldón no ha querido pronunciarse sobre en qué punto está su relación con la familia de Ortega Cano o cómo se van a estructurar a partir de ahora sus visitas a la casa familiar. «Yo quiero lo mejor para todo el mundo», ha dicho tajante la andaluza.

Sobre su nueva residencia, la diseñadora ha confirmado que es un tema que está muy avanzado, aunque no ha querido dar más información: «A eso me he escapado, sí señor», ha dicho. «No podéis enteraros de las cosas antes que yo», ha recalcado Ana María Aldón, ante las preguntas de los periodistas, que querían saber si ya ha encontrado nueva casa. La todavía mujer de José Ortega Cano no ha ocultado que ha mantenido una estrategia especial para intentar evitar a los medios para que le den un respiro en la búsqueda de casa, quizás porque quiere evitar que averigüen la nueva ubicación en la que se va a instalar a partir de ahora. «Con el tiempo y la esperanza todo se alcanza», ha sentenciado antes de marcharse.