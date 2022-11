Mediafest Night Fever ha vuelto a dar mucho de qué hablar. Después de proclamarse ganadora de la primera entrega del festival, Ana María Aldón ha vuelto a subirse al escenario, aunque esta vez para demostrar su talento como humorista con un monólogo que no ha dejado indiferente a nadie. Un día de lo más especial para la diseñadora, pues además, cuando han dado las 00:00 horas, el plató entero le ha felicitado por su 45 cumpleaños, con visita sorpresa de su hermana y abrazo de un rostro conocido que se ha convertido ya en historia de la televisión.

La colaboradora se ha reencontrado por primera vez en directo con Rocío Carrasco, puesto que la hija de ‘la más grande’ ha regresado al festival acompañada de Anabel Dueñas para demostrar, una vez más, su arte. “Esta noche vas a coincidir con Ana María Aldón, ¿la vas a querer saludar?”, le preguntaba Nuria Marín a Carrasco al inicio de la emisión. A lo que ella contestaba sin ningún tipo de pudor: “Pues claro. Le diré: ‘hola, chochete’. Hay buen rollo”. Y así ha sido. Tras finalizar su actuación como invitada especial de la noche, la hija de Rocío Jurado ha querido felicitar a su compañera, fundiéndose en un cálido abrazo que quedará grabado para siempre.

“Muchísimas felicidades y que cumplas muchos más, chochete”, le ha dicho la mujer de Fidel Albic a Ana María. Después de darse dos besos y demostrar su buena sintonía, la diseñadora le ha querido agradecer este gesto tan bonito: “Muchísimas gracias Rocío y que los cumplamos, porque las dos tenemos la misma edad. Y enhorabuena, porque me ha encantado el espectáculo”. Y es que, aunque ya habían coincidido alguna vez por los pasillos de Mediaset, lo cierto es que esta ha sido la primera vez que se han dejado ver en público. “Momento histórico”, ha puntualizado Jorge Javier Vázquez.

Cabe recordar que, durante la Sálvame Fashion Week, la diseñadora y la televisiva coincidieron en las inmediaciones de la cadena y tuvieron un encuentro de lo más cordial y lleno de sintonía. Así lo contó Ana María, que vio normal la buena relación de ambas, puesto que no hay ningún motivo para llevarse mal. “Me deseó suerte. Para mí fue muy respetuoso, creo que era lo normal. A mí me saluda la hija de Rocío Jurado, a la que tanto he admirado”, confesó por aquel entonces.

A pesar de todo, ambas están viviendo una situación de lo más convulsa. Mientras Ana María se encuentra divorciándose de Ortega Cano y comenzando una nueva etapa en solitario, Rocío Carrasco acaba de terminar de contar su verdad y poner contra las cuerdas tanto al torero como a su familia mediática al completo, empezando así también un nuevo camino de su vida. Dos aves fénix en toda regla. Desde este momento, es probable que Ana María Aldón y Rocío Carrasco coincidan en más de una ocasión en los platós, pues la diseñadora ya es un rostro habitual de Mediaset y la hija de ‘la más grande’ acaba de emprender su vuelo, de nuevo, en la pequeña pantalla.