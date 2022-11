Antonio David Flores ha reaparecido en su canal de YouTube y ha aprovechado para lanzar un mensaje a Raquel Mosquera. La viuda de Pedro Carrasco se sentaba el pasado fin de semana en el plató del Deluxe en una de las entrevistas más tensas que ha vivido. Un momento complicado para ella, que llegó a asegurar que se sentía ‘machacada’ y que le habían ‘hecho una encerrona’ .

La viuda del boxeador habló de su mala relación con Rocío Carrasco y apuntó a Fidel Albiac como causante de esta situación. Es más, incluso tuvo unas buenas palabras hacia el ex marido de la hija de Rocío Jurado: «Mira, la peor enfermedad que hay es la del odio y la de la envidia, en mi vida y en mi corazón no existe el odio, yo no estoy a favor de la violencia, pero lo que tengo claro es que Antonio David ha demostrado ser un buen padre y estar siempre con sus hijos, yo si fuera Rocío Carrasco lo que haría, ahora que ha pasado el tiempo y está bien, es coger un tren y bajar hasta Málaga para hablar con mis hijos, para arreglar las cosas», dijo la peluquera, que aseguró además que Rocío Carrasco había dicho muchas mentiras sobre ella, aunque quiso matizar que la había querido mucho en el pasado. «Yo a Rocío la he querido mucho y he estado siempre a su lado hasta que conoció a la persona que está ahora a su lado», sentenció.

Ahora ha sido Antonio David Flores el que ha recurrido a su canal de YouTube para dar una recomendación a Raquel Mosquera. Entre las cosas que dijo Raquel Mosquera en su intervención en el programa de Mediaset apuntó que no demandaba a Rocío Carrasco porque «no tiene nada a su nombre». Sin embargo, Antonio David ha hecho un apunte respecto a este tema. «Como ha hecho dos documentales. Entiendo que ese dinero lo habrá facturado ella. Por lo que Raquel Mosquera ahora es momento de demandarla porque ahora sí que tendrá dinero», ha dicho su ex marido en su intervención en su canal.

Antonio David Flores también ha comentado la situación de la pareja de Rocío Carrasco: «El que quizá no se declararía insolvente es Fidel Albiac, con todas las sociedades y propiedades que tiene», ha dicho el padre de Rocío Flores. Asimismo, el novio de la periodista Marta Riesco ha aprovechado la oportunidad para dedicar unas palabras a Jorge Javier Vázquez y la manera en la que trató a Raquel Mosquera durante su intervención en el programa de televisión: «No conseguiste sacar de quicio a Raquel Mosquera en toda la entrevista. Le sacas el tema del documental, le achacas de que no lo ha visto. Perdóname. No le hace falta. Te recuerdo que ella ha vivido todo lo que Rocío Carrasco ha contado en su documental», ha recalcado Antonio David.