Ana María Aldón está a punto de comenzar una nueva etapa. La diseñadora confirmaba hace unos días que ya tiene nueva casa y que, por lo tanto, su mudanza del que hasta ahora ha sido el hogar que compartía con José Ortega Cano y el hijo de la pareja es inminente. Aunque no ha querido dar muchos detalles sobre esta nueva casa, Ana María sí que ha confirmado que la casa está cerca de la del torero y del colegio de su hijo, algo que para ella era importante. Ha dicho también que no tardará mucho en mudarse, pero ha reconocido que todavía le quedan algunos trámites por cerrar.

A la espera de estrenar su nuevo hogar, la diseñadora y colaboradora continúa muy centrada en su faceta profesional. El viernes la pudimos ver participando en la primera gala del Mediafest Night Fever, donde, por cierto, se hizo con la victoria en su interpretación del tema Sobe Son junto a la cantante Melody. Ana María aprovechó su paso por el programa para desmentir algunas de las informaciones que se han dado sobre su divorcio y su nueva casa: «No hemos firmado. Hay una cantidad de barbaridades… Sobre el niño no voy a hablar yo, y espero que no lo haga más nadie. Es un menor de edad y todo lo que concierne al vínculo que tenemos con el niño, o las cosas que le afecten, pertenecen a sus padres. Respetadlo», dijo Ana María Aldón muy seria.

Sobre su nueva casa, la diseñadora quiso dejar claro que José Ortega Cano no va a hacer ningún tipo de aportación económica al pago de la vivienda, algo de lo que se va a ocupar ella. «Tengo dos manos y pies como he tenido siempre. Me buscaré mi vida como siempre», sentenció la andaluza, que tampoco ha querido aclarar si nueva vivienda va a ser en régimen de alquiler o en propiedad. Lo que sí que ha dicho es que, como es lógico, el torero aportará a la manutención del hijo que tienen en común, en lo que respecta a gastos escolares y relacionados con otras cuestiones relativas a la crianza del pequeño.

Aunque un divorcio siempre es algo que supone un antes y un después en una familia y que, en ocasiones, puede resultar dramático, en este caso, Ana María Aldón y José Ortega Cano están llevándolo de una manera muy positiva. La pareja mantiene una buena relación por su hijo y se la suele ver junta de forma habitual. De hecho, este mismo fin de semana se ha podido ver a ambos en un partido de fútbol. Ana María ha sido la encargada de llevar al torero y a su hijo al partido y, aunque no se quedó al encuentro, sí que se despidió de manera cariñosa de ellos. Una prueba clara de que, a pesar de que el divorcio es inminente, siguen siendo, ante todo, una familia.