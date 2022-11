Ortega Cano ha pasado página. Después de que Ana María Aldón (45) confirmara que el preacuerdo de divorcio entre ella y José Ortega Cano (68) ya es una realidad, el torero ha tomado la directa y dejado atrás los más de diez años de matrimonio junto a la gaditana.

Y es que si hace unas semanas veíamos al empresario sonriente en la fiesta de cumpleaños de la bailaora María Rosa; en esta ocasión Ortega Cano ha disfrutado de una velada con su círculo más cercano -su hermana Mari Carmen y su cuñado Aniceto-, y la compañía de una misteriosa mujer de pelo canoso y tez blanca en la taberna andaluza en Madrid, La Giralda, ubicada en el barrio de Salamanca.

Así lo demuestran las imágenes que publica este miércoles en exclusiva la revista Semana. Según el medio, el diestro y “su amiga” se mostraron “muy cercanos y cómplices” durante toda la noche. De hecho, fue tal el disfrute de Ortega Cano, que se animó incluso a participar en el espectáculo flamenco que ofreció la cantante Isabel Luna (45), conocida como “la dama del flamenco”, que siempre ha estado cercana al torero, en el local. Ortega Cano se subió al escenario con una chaquetilla y se arrancó a bailar junto a la cantaora ante el aclamo de los allí presentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista SEMANA (@semana_revista)

Y nada queda ahí. Al salir del restaurante, la pareja dio un paseo por las calles de la capital “charlando animados y sonrientes” hasta el aparcamiento donde se encontraba el coche, y ambos se despidieron de los familiares del torero.

Acuerdo de divorcio

Tras una larga retahíla de intentos por salvar su matrimonio, con propuesta de ir “a por la niña” incluida, Ana María Aldón y José Ortega Cano firmaron los papeles del acuerdo de divorcio hace escasos días, según indico la colaboradora de Fiesta en el programa de las tardes del fin de semana en Telecinco. «El acuerdo está firmado, todo está cerrado», indicó la diseñadora. «Hay gente que piensa que uno va al notario y ya se separa allí. Eso puede ocurrir si no hay hijos, cuando los hay, hay que ir a otro sitio, al juzgado. Las visitas al notario han sido por un trámite que necesito para el divorcio, documentos», aclaró.

Inmediatamente después de la firma, la expareja cesó la convivencia. Según Semana, ella se ha comprado un chalé con tres habitaciones, dos baños, un luminoso salón y jardín en El Casar, en Guadalajara, muy cerca de la que antes era la vivienda familiar del matrimonio con su hijo José María, por 250.000. «Dentro de lo más cerca del cole es una zona que me gusta, un pueblo que me gusta, y está cerca. Tiene todo tipo de comercios, me gusta muchísimo».

Ambos han dejado claro que su hijo es su prioridad. De ahí que los hayamos visto juntos acompañando al menor a jugar al fútbol o asistiendo al colegio para una reunión. En este sentido, Aldón aseguró que «el único acuerdo que hay es por y para el niño. Lo mejor para todo el mundo, que todo el mundo sea feliz».