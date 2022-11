Rocío Carrasco sigue teniendo frentes abiertos con varias personas que han formado parte de su entorno familiar en algún momento de su vida. José Ortega Cano, Gloria Camila, Amador Mohedano, Antonio David Flores y su hija Rocío son algunos de ellos. Sin embargo, la última en romper su silencio y plantarle cara a la hija de ‘la más grande’ no ha sido otra que Raquel Mosquera, que hace varias semanas visitó Sábado Deluxe dispuesta a aprovechar su vuelta a la pequeña pantalla para responder públicamente a las serias acusaciones que la heredera universal ha realizado en su contra.

Su reaparición televisiva estuvo marcada, fundamentalmente, por los tensos encontronazos que protagonizó con Jorge Javier Vázquez, íntimo amigo de Carrasco. Fueron muchos los que se posicionaron en su contra por las palabras con las que trató de defenderse, pero, a raíz de esta entrevista, a Raquel también le salieron dos importantes aliados dignos de tener en cuenta, pues estos son nada más y nada menos que Antonio David Flores y su hija Rocío, que también se encuentran en ‘guerra’ con la mujer de Fidel Albiac por todo lo narrado en su primera serie documental.

El ex guardiacivil fue uno de los primeros en reaccionar a la entrevista de Mosquera. Y es que, más allá de comentar que el programa ha contactado con Raquel solo para intentar levantar datos de audiencia, aprovechó su intervención en su propio canal de YouTube para opinar amigablemente sobre las declaraciones de la viuda de Pedro Carrasco: “Le preguntan que por qué no denuncia a Rocío Carrasco por todo lo que dijo en la docutrola. Segundo zasca de la noche. Contesta: ‘¿Cómo voy a demandar a una persona que no tiene nada a su nombre para que después se declare insolvente?’”, empezó diciendo el malagueño.

Tras ello, en su intento de abrirle los ojos a Mosquera, Antonio David le explicó que, aunque en los últimos años Rocío ha ingresado todo su dinero en las cuentas de dos sociedades a nombre de Fidel Albiac, lo más probable es que los dos millones de euros que podría haberse embolsado por las dos series documentales realizadas los haya facturado ella, por lo que, según él, la peluquera ya no tendría por qué tener ningún impedimento a la hora de demandarla. Bajo su punto de vista, este sí que es buen momento de emprender acciones legales contra Rocío Carrasco, de ahí que acto seguido animase a Raquel a denunciar a la hija de la que fuera su pareja: “Raquel Mosquera, ahora es momento de demandarla porque ahora sí que tendrá dinero”, le hizo saber el ex marido de Olga Moreno.

Con estas palabras, ya dejó entrever su apoyo a Raquel, pero por si acaso quedaba alguna duda, quiso realizar una nueva defensa: “Se mantuvo firme a pesar de todas las descalificaciones y todos esos juegos trileros a los que nos tienen acostumbrados, mintiendo una y otra vez. Sin embargo, Raquel se mantuvo súper fuerte, con la verdad en la mano. Incluso la intentaron dudar sobre mí y sobre sus propias vivencias. La cuestionaron y la intentaron dejar por los suelos, pero no lo consiguieron”, añadió el ex tertuliano.

Ahora bien, Antonio David no ha sido la única persona que ha sacado la cara por Raquel Mosquera públicamente. Su hija, Rocío Flores, también lo ha hecho en los últimos días, prueba inequívoca de que ellos dos se han convertido en sus mejores aliados en su particular guerra con Carrasco. Rocío prefirió no seguir la línea de su progenitor y mostrarse más discreta frente a los medios de comunicación, aunque sí dio el paso de aclarar públicamente la buena relación que a día de hoy sigue compartiendo con la viuda de su abuelo: “Raquel Mosquera claro que me cae bien”, expresó la joven. Unas palabras con las que dejó constancia de los buenos sentimientos que tiene hacia la peluquera, y con las que, en cierta manera, también demostró estar del lado de la viuda de Pedro Carrasco en la guerra que la enfrenta a su propia madre.