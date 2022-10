Un nuevo batacazo sacude la salud de Jorge Javier Vázquez

La ‘maldición’ de Sálvame continúa. Después de pasar un verano protagonizado por el Covid y por un ingreso en Perú, Jorge Javier Vázquez se encuentra haciendo frente a otra dolencia. Dos meses después de hacer saltar todas las alarmas por un problema de salud, el presentador ha vuelto a preocupar a sus seguidores al comunicar que padece un virus que aún está por identificar.

A través de su cuenta de Instagram, el de Badalona ha compartido una crítica de uno de sus haters para explicar en qué punto se encuentra anímicamente hablando. Tal y como ha mostrado él mismo, un usuario del universo 2.0 le ha escrito diciéndole que le ha visto muy “gordo e hinchada la cara”, a lo que el conductor de Sálvame le ha respondido tajante: “Tengo un virus que están intentando identificar, supongo que de las vacaciones. Sí, no estoy en mi mejor momento. Por cierto, no bebo desde hace tres meses. Gracias por preocuparte por mí”. Con este comentario, Jorge Javier ha dado portazo a todos los rumores sobre su estado de salud, además de crear cierta preocupación entre sus más fieles followers.

La salud de una de las caras más visibles de Mediaset no se encuentra en su mejor momento. Fue el pasado mes de agosto cuando, mientras disfrutaba de sus vacaciones en Perú, el comunicador sufrió un mal de altura por el que tuvo que ser ingresado. Un revés de salud que le provocó un edema pulmonar del que no fue fácil recuperarse. “¡Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo! Una fiesta. La gastronomía es excelente, pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma”, compartió por aquel entonces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Tan solo dos meses antes, Jorge Javier dio positivo en covid, lo que le hizo alejarse de la pequeña pantalla durante unos meses. Y es que, aunque fueron unos días complicados, pronto regresó a su puesto de trabajo con un caluroso recibimiento por parte de la audiencia, sin voz y con unos cuantos kilos menos. “Me he quedado pincelín, pincelín”, bromeó.

Ahora, este nuevo batacazo llega justo en un momento donde diversas polémicas han rodeado la figura del presentador las últimas semanas. Ayer, fue él mismo quien compartió en su cuenta de Twiter la carta que sus abogados habían mandado a Vox. A escasos días de la celebración de ‘Viva22’, el macroevento anual organizado por el partido de Santiago Abascal, se pudo saber que uno de los cantantes que formarían parte del cartel era Santaflow, un rapero en cuyas letras mencionaba al presentador: “Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier”.

No cabe el silencio contra el odio porque el silencio mata. pic.twitter.com/bAOTnPabeQ — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 6, 2022

Tras conocerse que el joven iba a formar parte del evento político, la cara visible de Sálvame envió un escrito a la Sede Nacional de Vox España para pedirles que tomen “las medidas oportunas” respecto al cantante en un intento de no vulnerar el derecho al honor del presentador. Un mensaje que el conocido comunicador acompañó de la siguiente frase: “No cabe el silencio contra el odio, porque el silencio mata”.