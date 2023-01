Ni rastro de la buena sintonía que prometían Ana María Aldón (45) y José Ortega Cano (69) cuando anunciaron su separación definitiva el pasado mes de octubre tras diez años de relación. La presencia de la ex superviviente en el programa Fiesta todos los fines de semana, y sus declaraciones acerca de sus vivencias y sucedidos con el torero, han llevado de nuevo al límite a Ortega Cano, que ha arremetido fuertemente contra la que es su todavía mujer.

Era este fin de semana cuando el periodista Aurelio Manzano, hacía públicas unas declaraciones que el padre de Gloria Camila (26) ha dedicado a la diseñadora, con amenaza de demanda incluida. «Estoy jodido, no quiero hablar con ella. Me he portado con ella enormemente y ella no ha hecho más que hablar mal de mí y mi familia. Yo no le deseo nada malo a ella, al contrario, le deseo que tenga mucha suerte. He cumplido 69 años y ya estoy cansado de todo. Ya estoy harto de que hable de mí de esa manera. Voy a llevar esto por la vía judicial», dijo el diestro.

Casi de inmediato, tras escucharlas, la colaboradora se vino abajo y rompió en lágrimas. «Yo tengo 45 y estoy cansada también, no hace falta tener 69 años. Yo también me canso. Me duele que diga que lo único que he hecho ha sido eso, porque he hecho tantas cosas cuando, además, si hay una persona que he respetado es a él, no he ido contra su familia, sino lo contrario», se defendió.

«Lo de las acciones legales me lo tomo a broma, ¿conmigo? Solo faltaba. Pero me taladra cuando ha dicho que lo único que he hecho es hablar mal de él y de su familia me da mucha pena, me parte el corazón y no puedo con eso que diga eso de estos diez años», añadió Ana María, que finalmente tuvo que abandonar el plató de Mediaset muy afectada por las palabras del torero.

Las Navidades más amargas de Ana María Aldón

Las de este año han sido las primeras fiestas de Aldón sin José Ortega Cano. La diseñadora se encuentra ultimando detalles de su mudanza al chalet de dos pisos que ha adquirido en El Casar, en Guadalajara, por 250.000 euros, donde ha pasado el día de Nochebuena y Navidad sola. Sí estuvo acompañada, sin embargo, de su hijo en común con el torero, en la noche del 31 de diciembre.

Por su parte, José Ortega Cano, además de con su hijo con la diseñadora, ha pasado estos días junto a Gloria Camila, su hermana Mari Carmen Ortega, que se ha mostrado muy crítica con su ex cuñada en las últimas semanas, y su cuñado, Aniceto.

El nuevo domicilio de la colaboradora, se encuentra a tan solo 55 kilómetros del centro de la capital y a veinte minutos de la casa que hasta ahora compartía con Ortega Cano. «He encontrado lo que me puedo permitir. Tampoco puedo sacar al niño de donde vive y meterlo en una jaula», señalaba Ana María.