Maternidad y boda, entre los planes de futuro a corto plazo de Gloria Camila

Pese a haberse alejado del ámbito televisivo de manera drástica, Gloria Camila sigue haciendo uso de sus redes sociales con el único objetivo de conseguir que sus casi 850 mil fans puedan conocerla de la manera que a ella le gustaría. Es por ello que, en esta última ocasión, la influencer ha querido protagonizar una sección de «preguntas y respuestas» a través de sus stories de Instagram, en la que ha hablado largo y tendido sobre algún que otro ámbito privado de su vida que no ha pasado desapercibido para la prensa.

Este es el caso de la maternidad. Aunque la hija de Ortega Cano nunca se había pronunciado sobre este tema, ha visto en esta ocasión la oportunidad perfecta para dejar entrever que su relación con David García va viento en popa. Tanto es así, que entre sus planes a corto plazo está el de pasar por el altar e incluso convertirse en madre. Dos ideas que la joven ha revelado con total convicción, demostrando estar dispuesta y preparada a dar un paso al frente que podría cambiar drásticamente su vida.

En primer lugar, un usuario de la plataforma ha preguntado a la hija de Rocío Jurado si tenía previsto casarse con su pareja. Algo a lo que Gloria Camila ha respondido haciendo gala de la sinceridad que la caracteriza: «Aún no tengo planeado eso, pero me encantaría sí! @wolovicht tardas mucho?», preguntaba a su novio, aclarando así en cierto modo que ella estaría dispuesta a darse el «sí, quiero» con el futbolista, aunque no por el momento. No obstante, lo que sí tiene claro es que le gustaría tener hijos pronto y así lo afirma con total rotundidad. Una contestación tajante y clara con la que demuestra que, tarde o temprano, quizá dé la sorpresa y se convierta en madre.

Por ahora, Gloria Camila está plenamente volcada en apoyar a su padre después de que éste haya roto su matrimonio con Ana María Aldón. Son varias las ocasiones en las que la hermana de Rocío Carrasco ha reaparecido junto al diestro siempre que ha tenido la oportunidad, demostrando así ser uno de los pilares fundamentales de su vida en los peores momentos y estar sosteniendo su mano sea cual sea la circunstancia en la que lo necesite. Sin embargo, de cara a las cámaras, la creadora de contenido ha optado por mantener su relación sentimental en un hermético segundo plano, únicamente hablando de su pareja cuando sus seguidores preguntan algo relacionado a él, y siempre demostrando estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida gracias a su compañía. No obstante, lo que no parece tener entre sus planes es una vuelta a la televisión, prefiriendo hacer del universo 2.0 su principal fuente de ingresos a la hora de opinar en sus redes sociales sobre algunas situaciones que suceden en distintos platós.