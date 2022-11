En el nombre de Rocío sigue copando los titulares de las principales cabeceras nacionales. Cada vez son más los allegados del clan Jurado y testigos de todo lo vivido tanto por ‘la más grande’ como por su hija, Rocío Carrasco, en el pasado, que deciden romper su silencio y reaparecer públicamente, ya no solo para mostrar su apoyo a la heredera universal, sino también para reforzar su verdad a través de sus propias vivencias.

El último en sumarse al carro ha sido Tony Rodríguez. El que fuera guardaespaldas de la hija de Pedro Carrasco a partir del año 95 se ha convertido en el gran protagonista de la última entrega de En el nombre de Rocío, pues durante su entrevista con Jorge Javier Vázquez, realizó confesiones de lo más reveladoras.

Minutos antes de emitir el episodio 13 de la docuserie de Rocío, el de Badalona se dirigió a su invitado para preguntar si él había sido testigo directo de algún momento tenso entre Carrasco y su entonces marido, Antonio David Flores, a lo que el exguardaespaldas respondió cargando duramente contra el exguardia civil, de quien destaca su prepotencia, su chulería y el control que este tenía sobre la madre de sus hijos: “Él era prepotente y la tenía dominada. Él siempre quería pasar por encima de ella”, empezó diciendo Rodríguez.

Tras ello, se atrevió incluso a confesar algunos de los desagradables calificativos con los que el ex de Olga Moreno llegó a referirse a Rocío, así como a enumerar diferentes agresiones que él mismo ha vivido en primera persona: “La cogía del brazo y la zarandeaba, cuando veía que no le cuadraban las cosas bien, se metía con ella bastante. La llamó hija de puta varias veces. Delante de mí la ha insultado y ha hecho cosas fuertes. He visto a Rocío Carrasco llorar por el ser”, explicó.

No obstante, llegó un punto en el que los insultos y las agresiones se convirtieron en un habitual, de ahí que terminase normalizando esta actitud a la que, según Tony, recurría de manera constante aprovechándose, además, del miedo que Rocío le tenía.

Y es que, cuando parecía que el exguardaespaldas ya no tenía nada más fuerte que contar, este tomó el turno de palabra y, sin que nadie lo esperara, realizó la que probablemente sea una de las confesiones más destacadas de la serie documental, en su totalidad. “¿Apreciaba Rocío Jurado a Antonio David Flores?”, le preguntó Jorge Javier. “Rocío Jurado no apreciaba a Antonio David Flores”, respondió Tony justo antes de soltar la gran bomba: “Cuando venían Rocío Jurado y José Ortega Cano, era él el que venía detrás de ella y Rocío pasaba de él. Rocío Jurado siempre me decía: ‘Tony, cuida de mi hija, que no le pase nada”, confesó emocionado. Sin duda, una terrible petición que ‘la más grande’ formuló a su empleado, al parecer, a sabiendas del verdadero calvario que se encontraba viviendo su hija, quien continúa más que decidida a seguir contando su verdad sin importarle las posibles consecuencias que esto le pueda acarrear tanto a nivel personal como profesional.