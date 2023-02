Rosario Mohedano ataca sin piedad a los seguidores de Rocío Carrasco: «Os tendrían que encerrar»

Aunque hace meses parecía que la relación entre Rosario Mohedano y Rocío Carrasco mejoraba por momentos, lo cierto es que tan solo se ha quedado en un intento. La hija de Rocío Jurado sigue sin tener relación alguna con su familia más mediática, mientras que estos siempre que tienen oportunidad no dudan en defender su postura a través de distintos medios como las redes sociales, en las cuales en la última ocasión la hija de Rosa Benito ha hablado largo y tendido sin reparo alguno.

A través de su cuenta de Twitter, la hija de Amador Mohedano ha hecho un llamamiento hacia todos los fans de la ex de Antonio David Flores y a Mediaset en sí, acusándoles de haber ejercido cierta «violencia» en su contra: «Este es el comunicado que han redactado las feministas de la marea fucsia. Mediaset ha hecho mucho daño y aquí la prueba. ¿Violencia normalizada en una fiesta familiar? Desteñidas, a vosotras sí que os tendrían que encerrar de por vida y que nadie os diera amor», comenzaba escribiendo Rosario para responder así a un club de fans de la madre de Rocío Flores en el que se hacía referencia a la fiesta de cumpleaños de Gloria Camila Ortega: «Pedimos a toda la marea fucsia que NO resuban ni vean el contenido que ha subido recientemente Rosario Mohedano. Consideramos que este tipo de vídeos, y actos, son parte de una violencia normalizada hacia Rocío Carrasco. Una vez más, se ha usado a David Flores en los medios para hacer llegar el mensaje de ‘Tu no hijo no te quiere, está con su familia, lo dejas abandonado’. Esperamos que toda la marea fucsia se haga partícipe de esto, lo difunda y nadie vea lo publicado en historias». Un mensaje que no gustaba en absoluto a Rosario, motivo por el que explotaba sin miramientos contra las fans de Rocío Carrasco y contra Telecinco en general, cadena con la que batalla desde hace ya cierto tiempo: «Tengo que decir que ya era hora de que me hicieran caso y cambiaran todo lo que llevo denunciando públicamente y en privado. Delitos y praxis delictivas realizadas desde hace ya más de 9 años», atacaba la hija de Rosa Benito al hablar sobre la nueva política de la cadena de Fuencarral, la cual cuenta con los nombres de varios rostros conocidos en la lista de vetados.

Sea como fuere, lo cierto es que al clan Mohedano parece importarle poco lo que puedan pensar los allegados a Rocío Carrasco sobre ellos. Siempre que tienen oportunidad y que sus agendas se lo permiten, aprovechan para juntarse y celebrar cumpleaños o simplemente se ponen al día de lo último que les ha sucedido en sus respectivas vidas. Algo que, sin embargo, los seguidores de la esposa de Fidel Albiac consideran un ataque hacia su ídolo en toda regla que no están dispuestos a tolerar, sobre todo teniendo en cuenta que Rocío no lo ha pasado especialmente bien en los últimos años.