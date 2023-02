Será el próximo 6 de julio cuando Rocío Carrasco y Antonio David Flores se vuelvan a ver las caras en los juzgados. Después de dos docuseries y un despido fulminante de Mediaset, la ex pareja volverá a enfrentarse a la justicia por un presunto delito de insolvencia punible que podría llevar al ex guardia civil a pasar cuatro años en prisión.

Hay que remontarse hasta 2017 para recordar que la televisiva interpuso una demanda al padre de sus hijos después de que se negase a pagar 60.000 euros en concepto de impago por la pensión de sus dos hijos, David y Rocío Flores. Al parecer, el ex concursante de GH VIP ideó un plan entre 2011 y 2017 para eximirse de ello; ahora, la hija de ‘la más grande’ ha solicitado la pena de prisión por un delito de insolvencia punible que se resolverá el próximo mes de junio.

Pero no todo ha quedado ahí, pues el ex marido de Olga Moreno ha evitado por todos los medios volver a sentarse en el banquillo en calidad de acusado, llegando incluso a pedir a su hijo que solicitase ser reconocido como la persona a la que su padre debía el dinero de la pensión y no a Carrasco. Una maniobra que, tal y como ha apuntado Lecturas, finalmente no se llevará a cabo. El medio digital ha confirmado que David no testificará en el juicio, ya que el juez ha rechazado su intervención, desestimando así todas las pruebas testificales al considerar suficientes las pruebas documentales.

De esta forma, Antonio David pierde una de sus bazas para el juicio. Según la hija de ‘la más grande’, el ex guardia civil quiso ocultar su patrimonio al facturar sus trabajos en televisión y otros medios a través de terceros, entre ellos Olga Moreno, administradora única de la empresa Maita y Paíto S.L, tal y como apunta La Razón. De nuevo, la ex superviviente inmersa en otro problema de su todavía marido. Pero Antonio David también habría perdido esta estrategia, pues a pesar de que los abogados de Rocío solicitaron el testimonio de Olga, finalmente la ex pareja del televisivo no podrá testificar.

Y es que, la sevillana fue señalada hace meses como «cómplice necesaria» en los planes del ex guardia civil para eludir su responsabilidad como padre. Según se apuntó entonces, la diseñadora habría ayudado para que su marido se declarase insolvente, pero ahora parece que Olga se ha cubierto las espaldas para no salir salpicada de esta situación. Tras su separación, esta habría puesto una condición para formalizar el divorcio: un pacto en el que ella quedase fuera del delito de cooperante necesario.

Una información publicada por España diario con la que se confirma el ‘desnudo’ de Antonio David frente a los problemas judiciales a los que tiene que enfrentarse. Ni el testimonio de su hijo ni el de Olga Moreno serán válidos en un juicio que se celebrará en el juzgado número 15 de Madrid y que podría llevar al ex guardia civil a enfrentarse a una pena de cuatro años de cárcel más la cantidad necesaria que tendrá que abonar a Rocío Carrasco por no haber pagado la manutención de los dos hijos que tienen en común.