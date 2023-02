La gran mentira de Antonio David para quedar como ‘víctima’ de Olga Moreno

Aunque hace poco más de un año Antonio David Flores y Olga Moreno presumían de haber formado un vínculo familiar irrompible, siendo la ganadora de Supervivientes un pilar fundamental en las vidas de los hijos de Rocío Carrasco, lo cierto es que poco o nada queda de esa buena sintonía que traspasaba pantallas. A raíz de la ruptura entre el ex guardia civil y la diseñadora, ambos optaron por rehacer sus respectivas vidas sentimentales: él junto a Marta Riesco y ella junto a Agustín Etienne más tarde. Algo de lo que quizá el que fuera colaborador de Sálvame no estaba convencido, razón por la que, en cierto modo, quiso que sus hijos rompieran su sólida unión con Olga Moreno.

En los últimos meses, ha llamado especialmente la atención que Rocío Flores y Olga Moreno ya no gozan de una amistad inquebrantable como lo hacían antes. Algo que los espectadores achacaban a la separación de esta última del padre de la joven. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando han salido a relucir los motivos ocultos que habrían llevado a la influencer a tomar la drástica decisión de distanciarse con la que se había convertido en una de sus compañeras de vida por excelencia. Unas razones en las que Antonio David tiene que ver, y mucho.

Según ha desvelado una fuente cercana a Lecturas, el que fuera yerno de Rocío Jurado hizo creer a sus hijos que Olga Moreno ya había tenido un affaire con el representante incluso antes de viajar a Honduras: «Él contó a su hija que Olga ya se había enrollado con Agustín Etienne incluso antes de que su ex mujer se fuera a Supervivientes», asegura. Algo que no es en absoluto cierto y por lo que, en un primer momento, la creadora de contenido decidió guardar las distancias con Olga Moreno.

Pero el testimonio del ex guardia civil no habría quedado ahí, y habría seguido haciendo hincapié en su postura con el objetivo de ganarse la confianza de sus hijos: «Yo fui el primer cornudo de este matrimonio», habría dicho Antonio David a Rocío y a David según esta fuente cercana, intentando así en cierto modo victimizarse y dejar entrever que, aunque él había recuperado la ilusión de la mano de la periodista, su ex pareja había hecho previamente lo mismo con el que ahora es su novio. Un dato que hizo que la relación entre Rocío y Olga saltara aún más por los aires si cabe, sobre todo sabiéndose que no gozaban de una muy buena sintonía como anteriormente después de que saliera a la luz el romance entre Moreno y Etienne sin que la hija de Rocío Carrasco lo supiera.

De esta manera, y a ojos de sus hijos como confirma el medio citado, el malagueño pasó de ser el encargado de romper la «familia feliz» a ser una víctima más del resultado, consiguiendo que Rocío y David pusieran en el ojo del huracán a Olga Moreno.