No. Esta vez la denuncia de Gloria Camila (27) en redes sociales no ha sido por nada que tenga que ver con Ana María Aldón (45) o la participación de su hija Gema en Supervivientes, si no por algo muy distinto: el secuestro y posterior robo a la abuela de su actual pareja, David. La hija de José Ortega Cano (69) Cano ha compartido con sus más de 800 mil seguidores en Instagram el terrible episodio que ha vivido hace apenas unas horas la anciana, que se encontraba de visita en la capital madrileña, y que la ha llevado hasta el hospital.

«Debo contaros una cosa. Estoy indignada con la vida, con la sociedad, con las malas personas, y llena de impotencia. Me hallo en el hospital y viene a consecuencia de una historia muy heavy que creo que debo contarla y hacerla viral. No es nada mío, pero sí de alguien de los míos», ha comenzado diciendo.

«Entiendo que haya necesidades, que la vida esté jodida, pero no entiendo que no haya humanidad ni sensibilidad, que no haya una capacidad de entender lo que está bien o está mal. Mi indignación viene porque este viernes tres personas, dos mujeres y un hombre, han secuestrado a la abuela de David, mi novio, que tiene 85 años y vive en una aldea en Galicia. La han montado en un coche engañada y, desde San Sebastián de los Reyes, la han llevado hasta Madrid, donde la han obligado a sacar 5.000 euros del banco para después llevárselos junto a su móvil y dejarla sola en medio de la ciudad e incomunicada», ha contado después.

«Ella no sabía donde iba, estaba desubicada y con tres personas desconocidas. Sigo sin asimilar la sociedad de mierda que tenemos. Por suerte, después ha dado con una persona buena a la que ha pedido el teléfono para poder llamar a mi suegra y contarle lo sucedido. La hemos llevado al hospital porque no sabíamos si le habían hecho algo o la habían drogado para que cediera», ha concluido.

Este no es el primer episodio de robo y extorsión que Gloria Camila vive en lo que va de año. Pues cabe recordar que hace poco más de un mes, la influencer denunció el robo de su teléfono móvil durante la inauguración de la sala de exposiciones que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid) le ha cedido a Ortega Cano para que pueda mostrar en ella toda su trayectoria taurina. «Ahí lo tengo todo», lamentó. «Policía, miembros del equipo de seguridad, periodistas y personas cercanas a Gloria estaban como locos intentando ayudar a Gloria», contaron en el programa que conduce Emma García en Telecinco, Fiesta, tras conocer lo sucedido.

Gracias a las imágenes captadas por el equipo del programa, presente en el evento, Gloria Camila finalmente pudo localizar a la persona que, según sus palabras, le había sustraído el aparato, y recuperarlo: «Es esa señora, estoy segura cien por cien, es una mujer que ha intentando entrar aquí y que llevaba un gorro de lana azul», expresó.