Gloria Camila desmiente una crisis con su novio y critica a los medios

Gloria Camila no se ha tomado muy bien los rumores sobre una supuesta crisis de pareja con su novio, David García. Este fin de semana, el programa Socialité apuntaba a un distanciamiento entre ambos después de que llegaran por separado a la celebración de cumpleaños de Rocío Flores, que tuvo lugar el pasado viernes en un conocido restaurante de Madrid. Una información que, al parecer, no ha sentado bien a la hija de Ortega Cano, que se ha mostrado muy molesta con los periodistas que esperaban a las puertas de su residencia en Madrid para confirmar si es cierto que entre la pareja existe algún tipo de crisis. “Estoy divinamente, la verdad”, ha dicho la tía de Rocío Flores.

Gloria no ha querido entrar en más detalles sobre su situación sentimental, pero no ha dudado en arremeter contra los medios que publican informaciones que no son veraces. “Yo tengo una pregunta: ¿Por qué me preguntáis si luego dais las cosas por hecho a vuestra manera?“, ha preguntado la hermana de Rocío Carrasco. “Contesto, lo niego y lo afirman. Dan un titular bastante feo, `le amargan el cumpleaños a Rocío´, pues no sé”, ha sentenciado visiblemente indignada. Unas palabras que han llevado a los periodistas a preguntarle de dónde podrían haber surgido los rumores de crisis y qué opinión tiene cuando lee o escucha este tipo de noticias. Sobre la primera cuestión, Gloria ha preferido no pronunciarse, aunque sí ha criticado duramente este tipo de conductas: “creo que el periodismo se está yendo un poco a la m…., lo siento. Si tú preguntas a un personaje te da una respuesta y luego das el titular que más morbo dé, pues la verdad es que dices vaya”, ha sentenciado antes de cerrar la puerta de su coche.

Sobre lo que tampoco se ha querido pronunciar es sobre el estado en el que se encuentra la demanda en contra de Rocío Carrasco. Hace algunas semanas, la revista Diez Minutos publicaba que Gloria Camila tenía la intención de interponer una demanda judicial frente a Rocío Carrasco, La Fábrica de la Tele y Mediaset por intromisión ilegítima en los derechos personales fundamentales de su madre, Rocío Jurado, que considera vulnerados por todos ellos, y como paso previo a dicha acción judicial, había presentado una demanda de diligencias preliminares de exhibición de los documentos privados y personales de Rocío Jurado.

El pasado 30 de septiembre, la titular del Juzgado número 5 de Alcobendas admitió a trámite estas diligencias y citó para el viernes 15 de octubre a Rocío Carrasco y a la productora para que presentasen en el juzgado una copia de los documentos. Pero la cita judicial para la entrega de los manuscritos de Rocío Jurado fue suspendida, según confirmaba la periodista Paloma García-Pelayo en este digital. Al parecer, fue la oposición de la defensa de Rocío Carrasco quien consiguió la suspensión del acto. Los abogados de Carrasco se han opuesto a la petición de Gloria Camila por entender falta de fundamento, legitimidad y razón legal ya que, en la demanda, no se especifica qué documentos son y que, además, estos escritos no han sido utilizados más allá del ámbito de quien ostenta su titularidad, que es Rocío Carrasco a quien Rocío Jurado declaró heredera universal.