Pasada la cuarentena, Gloria Camila ha ‘regresado’ a las redes sociales por la puerta grande. No podía ser de otra manera. Ella no se calla y en esta ocasión no iba a ser menos. La culpa de todo la tienen Iván González y Oriana Marzoli, que, tras una nueva reconciliación, afirmaban en la emisión del miércoles de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ que el extronista había tenido un affaire con la hija de José Ortega Cano poco antes del confinamiento. Va a hacer un año de esta noche ‘de pasión’ que ha terminado confesando el joven después de que su chica insistiera en que desvelara la infidelidad de Gloria.

La actriz e influencer acaba de pasar el coronavirus y se ha encontrado con estas declaraciones que le han hecho estallar en sus redes sociales. Es allí donde suele responder a sus haters y en esta ocasión, no iba a ser menos. La hija pequeña de Rocío Jurado compartía un post en el que aparece, junto a su novio, y con cascos de moto, posando muy sonrientes. Pero el mensaje era tajante, claro y conciso: «No hay nada más peligroso que ser feliz delante de un envidioso», comienza diciendo. «Estoy harta de los mediocres, de los falsos y de las personas infelices que tienen que llegar a ser tan lamentables como terminar inventando para tener un poco de tema interesante o un poco de tv. Como estos, me he topado con muchísimos en mi vida, y ¿sabéis qué? Todos llevan una careta encima, te vienen, te sonríen, te dicen 4 palabras aprendidas de internet y se creen que ya lo tienen hecho».

«Unas se pican por ser segundonas y otros por tener y crear rechazo. Luego vienen a convencerte de que son diferentes, que no son todos iguales, que no van en el mismo saco, y al final TODOS terminan demostrando lo contrario. Digo esto porque algunos son capaces de vender hasta su madre, de marear con su relación tanto que nos termina importando menos de lo que nos importaba antes, es decir, NADA!», prosigue. Y termina con un aviso: «Si una hablase las veces que ha podido…más de una estaría sola y con la boca callada o abriéndola solo para pedir perdón. En fin, como consejo para mis aludidos: NO ARRUINES LA FELICIDAD DE LOS DEMÁS SOLO PORQUE NO PUEDAS ENCONTRAR LA TUYA PROPIA».

Oriana tampoco se ha quedado callada y le ha contestado al instante, retándola a «abrir la bocaza». La guerra parece que está servida, aunque los rumores vienen de lejos. Pero tanto Iván como Gloria habían negado la mayor y solo habían confirmado tener una amistad forjada durante su estancia en Honduras como concursantes de ‘Supervivientes 2017’ y que, según ellos, no fue a más porque en aquel entonces Kiko Jiménez ocupaba el corazón de la protagonista.

La confirmación de Iván en ‘MYHYV’

La venezolana ha sido la primera en poner a Gloria Camila en la palestra llamándola «pájara» al tiempo que afirmaba que había estado con su novio: «Es otra más para la lista». Y ha relatado cómo una noche, cuando ella ya estaba conociendo a Iván, la hermana de Rocío Carrasco fue a su casa y el extronista no quiso bajar. Ha sido entonces cuando él ha reconocido lo que Oriana estaba contando y añadiendo más datos de la breve historia que mantuvieron.

«Yo hablaba con ella y habíamos quedado alguna vez. Sobre febrero coincidimos en una fiesta. Ella había discutido ese día con su novio y al final se quedó en mi casa…Todo bien», explicaba. «Esto lo descubre Oriana porque al principio de quedar con ella un día me llamó y yo silencié el móvil», ha dicho antes de confirmar que había tenido una noche de pasión con quien fuera su amiga en el reality de supervivencia, dejando claro que Gloria habría sido desleal a su actual pareja, con quien en ese momento llevaba saliendo solo cuatro meses.