¡Se armó el Belén! Las incendiarias declaraciones que ha hecho Michu, la novia de José Fernando, en exclusiva a la revista Diez Minutos ya están trayendo cola. La principal damnificada, su cuñada Gloria Camila, ha reaccionado con unas explosivas respuestas que desmienten por completo lo que ha contado la novia de su hermano mayor. Las buenas palabras solo han ido dirigidas a José Ortega Cano, a quien ha definido como una buena persona y no ha tenido ningún reparo en confesar que es el único de la familia que le ayuda, y que lo hace incluso a espaldas de su mujer, Ana María Aldón, y de su hija.

Precisamente Gloria Camila se ha quedado sorprendida ante todo lo que ha contado la madre de su sobrina. La joven aspirante a actriz ha salido de casa a primera hora de la mañana para pasear con su mascota, ajena a las declaraciones de su cuñada. La hija de Rocío Jurado no se había enterado que Michu la acusa de no preocuparse de su hermano ni de su sobrina. Tampoco sabía que ha afirmado haberla solicitado ayuda para hacer la compra y que ella había hecho caso omiso a esta petición. «¿Me estáis diciendo en serio que ha dicho todo eso?», preguntaba incrédula a los reporteros. «¡No entiendo cómo puede ser tan mentirosa y tan sinvergüenza!». Según ella, la exclusiva se debe a la falta de liquidez de su cuñada: «Como no trabaja ni busca trabajo, pues la vía fácil».

Muy molesta por lo que ha contado, la hija de José Ortega Cano ha sido tajante a la hora de desmentir a Michu. «Cuando María ha venido a Madrid se ha quedado en mi casa, le hemos comprado ropa a la niña porque ha venido sin maleta y sin ropa, le hemos llevado a comer, le hemos dado paseos mientras ella se iba de fiesta».

Según Gloria Camila, Michu les consultó hacer la entrevista y la familia le recomendó no hacerla pensando en la delicada situación en la que aún se encuentra José Fernando. Y aún aceptando que no la haría, la pareja de José Fernando es protagonista de la portada de Diez Minutos. «A mí me hace videollamadas, hablamos con la niña, le hemos dado dinero para una compra, ahora quiere una polaroid y también se la hemos comprado, a la niña la hemos comprado una moto, no sé…». Y ha terminado con una frase lapidaria: «Por dinero baila el perro y así uno tras otro».

Sin piedad

Michu no ha tenido piedad con Gloria Camila. En su entrevista se ha mostrado dolida por el trato que recibe tanto ella como su hija por parte de su cuñada, y para eso ha relatado que llegaron a cortarle el suministro del agua y que, aún sabiéndolo, la hermana de José Fernando se desentendió. Pero parece que esa no ha sido la única vez que ha necesitado ayuda: «Le pedí 200 euros para comer y le ha dado igual que su sobrina de cuatro no tenga agua. Le he pedido un armario para la niña y ha hecho caso omiso».

También ha apoyado las informaciones que hablan de una crisis de pareja entre Ortega Cano y su mujer, provocada al parecer por el trabajo de Ana María como colaboradora en ‘Viva la vida’, explicando que Gloria Camila es una de las más críticas a este respecto: «Le ha exigido que lo deje. Le dice que esto nos salpica y le ha pedido que no vaya más al programa».

Pero por si esto fuera poco, la pareja de José Fernando se ha quejado de que no vea a su hija y no ha tenido reparo en desvelar cómo es la relación entre los hermanos: «No se preocupa por él ni va a visitarlo». El hijo mayor de Ortega Cano y Rocío Jurado permanece ingresado en un centro psiquiátrico del que, según confirma Michu, saldrá dentro de tres meses. Ambo pretenden mudarse a Madrid con su hija para empezar una vida nueva cerca de la familia del torero.