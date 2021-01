No han podido empezar peor el año. Después de pasar el confinamiento y con la vacuna en España, el coronavirus se ha instalado en casa del torero Jose Ortega Cano. Ha sido su hija, Gloria Camila, la encargada de confirmarlo y lo ha hecho, como no podía ser de otra manera, a través de sus redes sociales. Horas antes de finalizar el año, la influencer publicaba un post con una reflexión que nada hacía presagiar lo que terminaría confesando. «Ya se acaba el 2020, y empieza un 2021 al que sólo le pido seguir con los míos, salud, estabilidad y mucho amor. Hoy estoy reflexiva y tristona, se acaba un año en el que nos han dejado muchísimas personas, nos han arrebatado risas, abrazos, momentos, planes… pero a los que seguimos aquí, sólo les digo: LUCHEMOS Y GANAREMOS», comienza diciendo.

Y continúa en lo que es el preludio de la mala noticia: «No sabemos valorar lo que tenemos hasta que estamos a punto de perderlo, nos juntamos cuando pasan desgracias, o por el simple morbo y cotilleo. Pues familia, esto es mucho más que todo esto, debemos respetar y respetarnos, debemos mantenernos firmes».

«Hoy me levanté con la noticia de que mi querido papi, Ana y la tita Marina eran positivos en Covid, recordando que estuve con ellos, fui a hacerme la prueba, y aquí estoy, en casa encerrada por dar positivo yo también», confirma entonces. «Hace unos días daba las gracias porque ninguno de los míos había cogido el virus y, hoy 31, fin de año, último día de este fatídico año, lo hemos cogido todos. «Nadie está libre del virus, y nadie sabe el día de mañana lo que puede pasar, aprovechen todo el tiempo posible».

Y termina explicando cómo pasará la última noche del año: «Un 31 en casa, en pijama y calentita es lo mejor que puede pasarme, pero perder a papi o a algún ser querido no, ME NIEGO». Por supuesto, sus deseos para el nuevo año es «mucha salud».

Las críticas no se hicieron esperar, y sus ‘haters’ aprovecharon para reprocharle algunas de sus actitudes en las últimas semanas, entre ellas, sacar a su mascota de paseo sin mascarilla, o juntarse con su padre, persona de riesgo, sin ningún tipo de precaución. Ante esto, Gloria Camila añadía una posdata: «Quiero dejar claro que yo no he contagiado a nadie, no ha sido por una irresponsabilidad ni mucho menos. Así es una pandemia y nadie tiene el control. Que yo saque a mi perro sin nadie, y no tener la mascarilla puesta no implica que podáis lapidar y alegraros del mal ajeno».

Clara, concisa y sin pelos en la lengua. Pero horas después compartía un storie en el que aparece junto a su novio, David García. En la imagen aparecen los dos juntos sentados en el sofá, Gloria con muy mala cara, tapada hasta el cuello con una manta y una frase en la que puede leerse: «Cuidándome mucho». Puede que sí, pero lo cierto es que parece que la hija de Ortega Cano no sabe cómo se debe guardar una cuarentena tras haber dado positivo en la PCR. Y es que la joven debería estar aislada de todos en una habitación sola y, aunque su chico le proporcione los mejores cuidados, debería evitar todo tipo de contacto con ella.

Precisamente muchos de sus seguidores se alarmaron al ver este story, por lo que estuvieron preguntando qué le había ocurrido. A pesar de su último post, parece que algunos de ellos no se habían enterado de los positivos tanto de Gloria como del resto de su familia, por lo que volvió a subir una aclaración: «Dentro de lo que cabe estamos bien». ¡Benditas redes sociales!.

A lo largo de este último mes, Ortega Cano siempre se ha dejado ver llevando doble mascarilla. Es persona de riesgo y parece que ha tratado de cuidarse al máximo. Al igual que su mujer, Ana María Aldón. Su nuevo trabajo en Mediaset como colaboradora de ‘Viva la Vida’, le ha hecho pasar con regularidad las medidas anticovid impuestas en la cadena de Fuencarral. Desde que comenzó la pandemia han sido muchos los presentadores y trabajadores de Telecinco que han explicado cómo desde la empresa velaban por la seguridad de todos y cada uno de ellos, realizando PCR con asiduidad, así como test de antígenos. Esperamos la pronta mejoría de toda la familia.