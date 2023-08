Michu, más integrada que nunca en la familia Mohedano y Ortega

La guerra abierta entre Rocío Carrasco y la familia Ortega y Mohedano no da tregua. Prueba de ello es el encuentro que hace escasas horas, Rosario Mohedano, la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito, ha tenido con Gloria Camila Ortega y su hermano, José Fernando, y con David Flores, el hijo de Rocío fruto de su matrimonio con Antonio David Flores; en un chiringuito de la costa andaluza.

Ha sido ella misma quien ha compartido con sus más de cien mil seguidores en Instagram varias instantáneas de la jornada junto a frases como «tengo la suerte de tener el mayor tesoro» o «familia», no sabemos si con indirecta o no a Rocío, quien, curiosamente, hace apenas unos días, ha sido condenada a indemnizar a su hijo David con 13.200 euros más los intereses, por el delito de impago de pensiones. Según dictaminó el juzgado número 23 de lo Penal de Madrid el pasado 31 de julio, la empresaria no abonaba el dinero que le correspondía al joven desde enero del año 2018.

Stories de Instagram de Rosario Mohedano / Instagram

Sea como fuere, al margen de esto último, si hay algo que ha llamado especialmente la atención entre los usuarios en la red es que en las instantáneas aparece ni más ni menos que Michu, la madre de la hija de José Fernando. Y es que las últimas informaciones de ella apuntaban a una ruptura definitiva entre la pareja. De hecho, fue la propia Michu quien, el pasado mes de abril, comunicó la noticia después de no haber sido invitada a la comunión del hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón. «Mi relación con el padre de mi hija acaba de finalizar. Me acabo de enterar por la prensa que es la comunión de su tío José María», publicó en sus stories de Instagram.

Michu y José Fernando se conocieron en el año 2013, en una discoteca, y lo cierto, es que el fuerte carácter de ambos, sumado a los problemas de adicción del hijo de José Ortega Cano, que permanece ingresado en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, convirtieron ese noviazgo en un auténtico polvorín de idas y venidas. Tanto es así que en 2016, Michu comenzó a acudir a los platós de televisión revelando los trapos sucio de su relación con el joven y hablando mal de la que era su familia política. Un año más tarde, en 2017, la pareja anunció su reconciliación y dio la bienvenida su hija, de la que actualmente, y hasta que José Fernando reciba definitivamente el alta hospitalaria, Michu se hace cargo en solitario.

