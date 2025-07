La madre de Michu aclara el futuro de la hija de José Fernando Ortega

La muerte de Michu, la ex de José Fernando, ha conmocionado a gran parte del país. A sus 33 años, la gaditana perdía la vida en su domicilio de Arcos de la Frontera. En ese momento, la ex nuera de Ortega Cano no estaba sola, si no acompañada por su hija Rocío, cuya tutela ha generado una gran preocupación. En las últimas horas se ha apuntado que su responsable podría ser su abuelo, José Ortega Cano. De hecho, Kike Calleja destapó en Vamos a ver que Michu, en sus últimas voluntades, habría dejado por escrito que si le pasaba algo, su tutor legal podría ser el viudo de Rocío Jurado. Ahora Inmaculada, la madre de la fallecida, ha roto su silencio en un día muy triste para la familia, ya que este 9 de julio despedirán los restos mortales de Michu, que ya descansan en el tanatorio.

La madre de Michu, sobre la tutela de su nieta

Inmaculada, la madre de Michu, está completamente en «shock» por la temprana pérdida de su hija. El mismo día de su fallecimiento, su progenitora desveló que había sufrido varios infartos en el corazón, la principal causa de su muerte. Además, comentó que nadie se esperaba esto, puesto que su hija se estaba arreglando para salir a la calle cuando sucedió.

Inmaculada, la madre de Michu. (FOTO: GTRES)

Ahora, Inmaculada ha vuelto a sacar fuerzas antes de velar los restos mortales de su hija y se ha pronunciado sobre el destino de su nieta Rocío. «La niña se va a quedar conmigo. Michu quería lo mejor para Rocío y la niña siempre ha estado conmigo. No he visto a Ortega, pero no he tenido todavía la oportunidad de saludarnos», ha dicho contundente sobre el futuro de la menor.

Primeras palabras de Ortega Cano

Tras la repentina muerte de Michu, el foco mediático inevitablemente se dirigió a José Fernando y Gloria Camila Ortega. En su llegada a la estación de tren de Jerez de la Frontera, evitaron responder a las preguntas de la prensa. De hecho, pidieron encarecidamente respeto y privacidad por la situación que atravesaban.

Ortega Cano reaparece tras la muerte de Michu. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, quien sí se paró con la prensa, tanto en su salida hacia Andalucía como en su llegada fue Ortega Cano, el ex suegro de Michu y posible tutor legal de Rocío, su nieta. «La verdad que ha sido una pena, porque era una chica muy joven y bueno… La vida. Yo voy para allá. José Fernando y Gloria Camila están muy afectados. Ella (refiriéndose a Michu) estaba vamos… No la encontraba para que le pasara lo que le ha pasado. Yo la he visto en cosas de ustedes con las cámaras y la notaba bien», dijo el diestro.