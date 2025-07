El pasado mes de abril salió a la luz que Isabel Jiménez había puesto fin a su historia de amor con Álex Cruz, su marido durante 16 años y padre de Hugo y Dani, sus dos hijos en común. Si por algo se caracteriza la comunicadora es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada, por lo que cuando se destapó esta noticia evitó pronunciarse al respecto. Sin embargo, la poca interacción en redes sociales con su compañero de vida aumentó el rumor de su separación ya que su última imagen juntos data de finales del 2024 cuando se fueron de viaje a México. «Agarraos fuerte a la vida… a lo bonito y a lo no tan bonito (que algo nos enseñará, seguro). Energía, familia, amigos y vosotros», escribió.

Aunque su gran pasión es contar las noticias de última hora en Informativos Telecinco, lo cierto es que la íntima de Sara Carbonero también es asidua a escribir reflexiones en redes sociales, que las usa como una especie de diario. Es por ello que en las últimas horas, han sido cuanto menos llamativas las palabras de Jiménez, que podrían dar cuenta del momento en el que se encuentra sentimentalmente y, sobre todo, en qué punto está su relación con el padre de sus vástagos.

Las enigmáticas reflexiones de Isabel Jiménez

Además de su pasión por la moda, por la información o por la música, Isabel Jiménez -siempre que su agenda se lo permite-, es una auténtica trotamundos. Si hace unos días estaba junto a su socia de Slowlove en Marrakech para el shooting de su próxima campaña, ahora está en Scopello, en Sicilia, donde ha compartido varias imágenes.

En redes sociales, la comunicadora ha encontrado un lugar seguro donde mostrarse tal y como es, además de abrir una ventana de su vida más personal, como sus planes en familia o con los pequeños de la casa.

Ahora, en este viaje hasta Italia -del que se desconoce si lo ha hecho en solitario o acompañada-, la presentadora ha escrito una serie de mensajes que da cuenta de cómo se encuentra en este momento de su vida: «Contar historias y no tiempo perdido». Una frase de Viajando por el mundo, una de las últimas canciones de Karol G, que hace referencia a una historia de superación tras una separación amorosa. Y no solo esa. En imagen, bajo el título de «siempre cerca del mar», la comunicadora ha añadido la canción de Elena Rosa Me lo merezco, un himno sobre el amor propio del que en tantas ocasiones ha hablado Isabel en sus redes.