La enigmática frase de Anabel Pantoja que inquieta a todos

Anabel Pantoja ha vuelto a convertirse en el foco mediático tras varios mensajes alarmantes que ha compartido en sus redes sociales. La sobrina de Isabel Pantoja, que hasta hace solo unos días disfrutaba de momentos entrañables junto a su familia en Córdoba, como mostraba en una emotiva imagen con Kiko Rivera y su hija Alma, ha dejado ver ahora una faceta muy distinta: la de una mujer superada por las circunstancias, cargada de preocupaciones y sintiéndose completamente sola en Canarias, donde reside desde hace varios años.

La influencer compartió con sus seguidores un mensaje lleno de angustia hace varios días: «Uno de los peores días de mi vida, no es el peor, qué de cosas, qué de problemas, qué de impedimentos… y me pilla aquí sola, joder. Señor es real, ¿todo para mí? ¿No me lo puedes dosificar?», ha escrito. Un texto que evidenciaba que Anabel está atravesando un bache emocional que rápidamente ha generado preocupación entre sus fans, que no han tardado en reaccionar con mensajes de apoyo y cariño. «A 5 días de mi cumpleaños… Líos de médicos, citas y gestiones que se complican… Se me rompe el coche (tiene 10 años). Los mareos y el vértigo por las cervicales van mejor, pero ahí siguen…», añadía Anabel.

Anabel Pantoja y David Rodríguez. (Foto: Gtres)

Sin embargo, hay algo más. En medio de este contexto, Anabel ha compartido ahora un mensaje enigmático que da a entender que también se siente decepcionada a nivel personal: «La amistad no es quién hizo más por quién, es quién se quedó cuando tú lo necesitabas». Esta frase ha sido interpretada por muchos como una indirecta hacia alguien de su entorno que no ha estado a la altura en uno de sus peores momentos. Se desconoce a quién va dirigido el dardo, pero el tono deja claro que el dolor no es solo físico o logístico, sino también emocional.

Este cúmulo de circunstancias coincide, además, con una espera judicial pendiente, aunque no ha querido dar detalles sobre si sus gestiones médicas o personales están relacionadas con este asunto. Así, su hermetismo, habitual cuando se trata de temas delicados, no ha hecho más que avivar la preocupación sobre su estado real.

Stories de Instagram de Anabel Pantoja. (Foto: Instagram)

Por fortuna, Anabel encuentra consuelo en su círculo y niños más cercanos, que, según ha comentado, son quienes le roban sonrisas incluso en los días más grises. No obstante, sus seguidores no dejan de preguntarse: ¿por qué está sola? ¿Dónde está su círculo más cercano? ¿Por qué parece que nadie de su familia está acompañándola? En el plató de Vamos a ver, Alexia Rivas ha vinculado la tristeza de Anabel con el momento que vive su prima Isa Pantoja, quien, según cuenta, está también en un momento de vulnerabilidad emocional tras dar a luz a su segundo hijo -el primero en común con Asraf Beno-, lidiando con los síntomas del postparto.

También a través de sus redes sociales, Isa Pantoja ha compartido una imagen inédita de su estado físico actual, acompañado de un testimonio personal en el que revela que atraviesa una depresión posparto. Sin filtros ni ediciones, Isa se ha mostrado tal cual está, con el objetivo de visibilizar una etapa que muchas mujeres viven en silencio.